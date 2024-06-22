羅時豐么兒被依強盜罪起訴！本人痛心：孩子該負的責任必須去承擔

小嫻太扯了！扮25年前《電玩快打》春麗沒變　「正面開大洞」太兇

▲小嫻再扮25年前節目《電玩快打》春麗造型，居然沒有一點違和感。（圖／小嫻臉書）
▲小嫻再扮25年前節目《電玩快打》春麗造型，居然沒有一點違和感。（圖／小嫻臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

小嫻（黃瑜嫻）1999年接下史上最長壽的電競節目《電玩快打》，主持長達9年，昨（21）日她在粉專分享再扮遊戲角色「春麗」的照片，連身衣正面開大洞，豐滿上圍乍洩，破萬名網友陷入回憶殺，「不老的電玩小魔女！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
2024雲林電競派對7月27、28日在雲林縣立體育館舉行，小嫻日前受縣府邀請主持記者會，她Cos格鬥遊戲《快打旋風》系列經典角色「春麗」，正好早年主持《電玩快打》也扮過同樣造型，只見水藍色改良式旗袍胸口挖菱形大洞，小嫻D罩杯雙峰、黑影深溝見客，裙子開高衩，露出穿漁網襪的纖腿，十分性感。

▲▼小嫻20多年後再扮「春麗」，讓人夢回《電玩快打》時期。（圖／小嫻臉書）
▲小嫻20多年後再扮「春麗」，讓人夢回《電玩快打》時期。（圖／小嫻臉書）
小嫻寫下：「好害羞喔！是好久不見的春麗小嫻！很開心又穿上服，重溫Cosplay的感覺！」貼文一發布，湧入1.2萬人按讚，「是電玩小魔女」、「太神了！夢回電玩快打」、「我的青春」、「艾力克斯、小嫻是最經典的組合」、「熟悉的小嫻最對味」春麗的衣、「喜歡你以前扮演孫尚香」、「令人懷念...」、「跪求艾力克斯、小嫻開節目！」

還有許多網友訝異44歲的小嫻，重扮電玩角色沒有一絲尷尬感，「跟當時主持電玩節目，毫無違和感」、「一樣亮麗可愛」、「超正啊」、「完全沒變」、「還是那位電玩小魔女」、「這身材真的很棒」、「電玩小魔女復出了」，「妳在我心目中永遠都是電玩小魔女！」

▲年屆不惑的小嫻重穿「春麗」裝，奇蹟凍齡，狀態維持的非常好。（圖／小嫻臉書）
▲年屆不惑的小嫻重穿「春麗」裝，奇蹟凍齡，狀態維持的非常好。（圖／小嫻臉書）
▲小嫻（左）、艾力克斯22年前合作《電玩快打》合照。（圖／艾力克斯臉書）
▲小嫻（左）、艾力克斯1999年到2003年合作主持《電玩快打》。（圖／艾力克斯臉書） 

小嫻不孕被問「為何不收養」　她無奈：公婆怎會要沒血緣的孩子？

小嫻搭捷運目睹女乘客「拿藥袋坐博愛座」　揭殘酷現實面：好心疼

44歲小嫻榜首當大學生遭酸「都幾歲了」　罕見動怒回擊：礙到你了

一支廣告驚見張善為、周幼婷和馬國畢！台詞轟動全台　25年忘不掉

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生