小嫻太扯了！扮25年前《電玩快打》春麗沒變 「正面開大洞」太兇
小嫻（黃瑜嫻）1999年接下史上最長壽的電競節目《電玩快打》，主持長達9年，昨（21）日她在粉專分享再扮遊戲角色「春麗」的照片，連身衣正面開大洞，豐滿上圍乍洩，破萬名網友陷入回憶殺，「不老的電玩小魔女！」
記者楊穎軒／綜合報導
2024雲林電競派對7月27、28日在雲林縣立體育館舉行，小嫻日前受縣府邀請主持記者會，她Cos格鬥遊戲《快打旋風》系列經典角色「春麗」，正好早年主持《電玩快打》也扮過同樣造型，只見水藍色改良式旗袍胸口挖菱形大洞，小嫻D罩杯雙峰、黑影深溝見客，裙子開高衩，露出穿漁網襪的纖腿，十分性感。
小嫻寫下：「好害羞喔！是好久不見的春麗小嫻！很開心又穿上服，重溫Cosplay的感覺！」貼文一發布，湧入1.2萬人按讚，「是電玩小魔女」、「太神了！夢回電玩快打」、「我的青春」、「艾力克斯、小嫻是最經典的組合」、「熟悉的小嫻最對味」春麗的衣、「喜歡你以前扮演孫尚香」、「令人懷念...」、「跪求艾力克斯、小嫻開節目！」
還有許多網友訝異44歲的小嫻，重扮電玩角色沒有一絲尷尬感，「跟當時主持電玩節目，毫無違和感」、「一樣亮麗可愛」、「超正啊」、「完全沒變」、「還是那位電玩小魔女」、「這身材真的很棒」、「電玩小魔女復出了」，「妳在我心目中永遠都是電玩小魔女！」