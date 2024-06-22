湖人再次鎖定Dejounte Murray！換主帥還不夠　要為LBJ和AD找幫手

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Murray實力出色，能攻能守，本來就是不少球隊鎖定的對象，若老鷹願意交易，將引起許多買家出手。Charania表示，得到Murray對於洛杉磯湖人隊來說很有意義，因為紫金軍仍嘗試在LeBron James和Anthony Davis的帶領下再次進入季後賽，衝擊總冠軍。
老鷹隊在2023-24賽季未能達到預期，最終以36勝46敗的戰績，無緣季後賽。由於Trae Young和Murray這兩位明星後場搭檔的效果平平，因此老鷹可能會選擇拆散這對組合，根據知名記者Marc Stein在4月時的說法，球隊很可能會交易兩人之中的其中一人。
老鷹隊在2024年NB樂透選秀中獲得首輪第一順位的選秀權後，總經理Landry Fields可以送走Murray，並圍繞Trae Young重新調整陣容，關注年輕球員的成長。老鷹預計將在6月26日選秀前進行涉及Murray的交易討論，湖人隊可能是其中的一隊。
換帥不夠 湖人得更積極補強
湖人隊在周四聘請JJ Redick擔任總教練後，他們將繼續圍繞James和Davis打造陣容。Murray可能是這兩位超級球星身邊的理想的副手人選，因為他可以打有球、也可以打無球，並具有一定的組織能力。在2023-24賽季期間，他的Catch&Shoot三分球命中率為39.2%（根據NBA.com數據）。
這個休賽季湖人必須積極，因為西區其他球隊都在變強，ESPN知名記者Zach Lowe此前在《NBA Today》節目上談到湖人時表示，換帥只該是開始而非結束，「一個新的總教練還不夠，教練沒辦法讓湖人回到爭冠行列中，這可是在西區，西區是完全是不一樣的競爭環境。他們有可以用來交易的選秀權，他們會嘗試換來有影響力的球員，陣容必須要提升，這支球隊基本上每年都在打附加賽。」