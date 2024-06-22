自強號遭土石流影響 台鐵：完成復軌脫離 中午12點前全線搶通
昨（21）日台鐵自強號229次行經崇德和仁間51K+300西正線（和仁隧道南口），因土石溢流覆蓋軌面衝擊影響，造成列車出軌，司機員手部骨折、8名旅客輕傷。針對修復進度，台鐵今日7點指出，8點全數完成復軌脫離，估今日中午12:00可提前全線搶通。
記者許家禎／台北報導
229次台鐵3000型自強號昨日16:50行經崇德和仁間51K+300西正線，因大清水溪土石溢流覆蓋軌面衝擊影響，造成列車第1車第4軸、第2車全車、第9車第3軸出軌，司機員手部骨折、8名旅客輕傷。台鐵於17:00成立公司本部一級應變小組、東部地區應變小組與現場前進指揮所。
台鐵指出，229次旅客計525名由後續237次普悠瑪自強號接駁北上（新城站19:54開車）及特開229B次（新城站20:08開車），旅客全部送回目的地。受傷旅客共計9人，送慈濟醫院5人（含司機）、門諾醫院2人，另2人留下資料未送醫自行離開，公司於各醫院派駐專人慰問及服務受傷旅客。
台鐵表示，目前和仁到崇德間以東正線單線雙向行車，台鐵動員花蓮地區及宜蘭地區機、工、電搶修單位，於昨晚20:05開始清除南端土石，事故列車預估於8點全數完成復軌脫離，接續辦理軌道及號誌設備復舊作業，預估今日中午12:00可提前全線搶通。