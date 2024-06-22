缺席孫安佐交保！狄鶯神隱3天嘆「悲喜自渡」：因為用心所以傷心
資深藝人狄鶯與孫鵬的兒子孫安佐（本名孫健豪）近日帶著火槍現身信義區引發不少爭議，檢警於19日到孫家搜索，查扣了火藥、匕首、火槍等物，並將孫安佐依《槍砲彈藥刀械管制條例》移送台北地檢署，最後孫安佐雖然以30萬元交保，但他被限制住居且責付孫鵬。當天只有爸爸孫鵬現身，媽媽狄鶯始終沒出現，直到今（22）日，狄鶯透過社群發聲，其中說道：「自己的人生自己把握，自己的選擇自己承受，無論怎樣，自己的選擇，就是自己應該承擔的責任，一切悲喜，都是因果，因為用心，所以傷心。」吸引不少網友關注。
記者洪生儒／綜合報導
在孫安佐成功交保之後，狄鶯終於在22日透過社群發聲，她在貼文中表示：「魚那麼信任水，水卻把它煮了；樹葉那麼信任風，風卻把它吹落；我那麼信任你，你卻把我傷害了。後來才發現，煮魚的不是水，而是火；吹落樹葉的不是風，而是季節；傷害我的也不是你，是我的執念。」並接著說道：「任何關係走到最後，不過是相識一場。你若不傷，歲月無恙，其實真正能治癒你的不是時間，而是釋懷。」
狄鶯也在發文中提到：「或許，理解與信任才是人與人之間最好的交往方式，但是，很多時候，當你付出了所有，卻得不到應有的回報，而是被辜負和被傷害。」她也引用了馬奎斯在《百年孤寂》中所寫的話：「人生的本質，就是一個人活著不要對別人心存太多期待。我們總是想要找到能為自己分擔痛苦和悲傷的人，可大多數時候，我們那些驚天動地的傷痛，在別人眼裡，不過是隨手拂過的塵埃。或許成年人的孤獨，就是悲喜自渡。」
狄鶯似乎是對於近日發生的事情，有了更深的感悟，她在文中也提到：「自己的人生自己把握，自己的選擇自己承受，無論怎樣，自己的選擇，就是自己應該承擔的責任，一切悲喜，都是因果，因為用心，所以傷心。」並指出：「即便被辜負也不後悔，可謂是『願賭服輸』。不要想不開，這個世界上什麼人都有，有些人和事會教給你很多東西。」疑似是對近期的風波吐露心情與想法。不少網友看了都紛紛留言給狄鶯鼓勵：「加油」、「這陣子辛苦了」、「加油！會越來越好的。」