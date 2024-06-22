郭彥均看博愛座爭議「有點難過」！感嘆直言：別否認大部分人的好
近期博愛座因讓座問題不斷發生爭議事件，博愛座的廢除與否也成了各界熱烈討論的話題。藝人郭彥均也透過社群發文跟大家分享他的個人看法，他表示：「看到博愛座的新聞有些難過，這樣的新聞時不時都會出現，每一次看到都有點難過。」並直言指出：「明明是良善的好意怎麼演變成這樣子？」掀起熱議。
記者洪生儒／綜合報導
對於博愛座爭議不斷發生，郭彥均在昨（21）日透過臉書發文表示：「因為不在現場，很難去說是誰對誰錯，每個人都有立場都有自己的想法，多一點互相體諒與良善，社會也會更好。」並透露自己也有看過不坐在博愛座的人，看到有需求的朋友也會主動起身禮讓，「這是社會與人之間的互相支持。」
郭彥均也提到：「我們也看過把自己照顧很好老年人，起身讓座給小孩給孕婦，甚至樂齡之間的人互相讓座也很可愛。」讓他忍不住直呼：「不知道為什麼這樣的畫面看起來更感動。」
此外，郭彥均也強調：「善意禮讓不分年齡而是給自身的要求，有需求的人未必是我們肉眼看得出來，我想我們大家的素質是很不錯的，看見偶爾發生的意外狀況，也不要否認我們大部分人的好。」郭彥均也認為多一點溫暖禮讓，更是愛這社會的表現，並指出：「所有的方法最難的就是兩全其美，只要跟著自己的心換位思考，有需求與沒有需求從自己的心出發，博愛座就是很好的。」希望大家可以用心去換位思考，替那些需要博愛座的人著想，並溫暖禮讓座位。
不少網友看了郭彥均的貼文後，都紛紛留言表示：「無需吵！這是社會轉變，大家要互愛」、「不要讓本來良善的事變成傷害別人的工具，多一點同理心跟換位思考，社會一定更和諧」、「我完全同意、贊同你的想法，其實有時候有需要的人看不出來的，看起來很好，他可能剛剛動過大手術，真的不要彼此仇恨」、「如果有心，每個位子都是博愛座，何需刻意設置呢」、「取消最好，讓座看良心發現，沒心讓何必吵。」