7旬男下肢痛數年變可出國玩　奇美醫脊椎內視鏡微創除病灶

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吳醫師詳細診斷並安排電腦斷層發現病人患有「椎弓根解離性滑脫」，建議使用僅需3個0.7公分傷口的「脊椎內視鏡手術」，將雙側被骨刺壓迫的神經根作減壓。吳醫師先以雙通道內視鏡手術將椎弓根骨刺做了完整的清除，再以單通道內視鏡手術將滑脫產生的椎間盤突出作切除。
術後病人的背痛及神經痛情形獲得明顯改善，並因周邊組織的創傷極小，第3天即順利出院返家，後續配合適度的復健及護腰保護，不到1個月，病人疼痛困擾解除，快樂的與親朋好友出國遊玩。
奇美醫療財團法人奇美醫院骨科部主治醫師吳宗穆說明，「椎弓根解離性滑脫」是一種較少見的疾病，病人的椎弓因年輕時受力不當導致斷裂，造成脊椎出現前後滑動情況，絕大部分病人並無任何明顯症狀，不過一旦壓迫到脊神經，就易造成坐骨神經痛、麻木、刺痛或行走困難。而且一般核磁共振檢查在滑脫不嚴重情形下不易發現此病灶，常需藉由電腦斷層才能診斷出。
吳宗穆指出，對於椎弓根解離性滑脫的病人，隨著年齡增加，脊椎的滑脫會逐漸趨於穩定，因此治療方式可以選擇脊椎內視鏡手術，只需要用到3個0.7公分的傷口，便能將內視鏡與手術器械同時伸入到病灶進行治療，最大程度減少組織破壞，甚至能以局部麻醉下就能進行手術，對於一些因為麻醉風險過高的病人來說，無疑是一項福音。
術後當日即可下床活動，只需妥善照顧傷口跟適度的保護腰部，並進行適當的腹部、脊椎的核心肌群訓練，便能有效保護腰部，達到長期健康的目標。他也說，脊椎內視鏡手術蓬勃發展，應用範圍也日漸擴增，如今甚至可應用於頸椎、胸椎及脊椎腫瘤的切除，但建議每位病人還是要跟醫師討論出最適合的治療方式，才能有效解決困擾。