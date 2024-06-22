台中30女離奇陳屍社區牆縫飄惡臭 母悲痛：8天前就聯繫不上
台中市北區英才路一處社區近日飄出陣陣惡臭，令居民不堪其憂，20日晚間8時許，有社區住戶赫見一名女屍陳屍在大樓圍牆間的縫隙，嚇得趕緊報案。警方到場後，立即拉起封鎖線漏夜蒐證，經查身份為30歲黃姓女子，平日租屋在此大樓內，初步勘驗並無外力介入跡象，將持續調閱監視器，釐清生前最後行蹤，並報請檢方相驗。
社會組/綜合報導
台中市警二分局接獲住戶報案，指稱自家社區陽台後方，有人墜樓卡在圍牆縫隙中，當員警抵達現場時，發現一名女性遺體卡在社區圍牆的蛇腹型鐵絲網上方，已經明顯死亡，經鑑識組勘驗採證，遺體初步未發現任何明顯可疑外傷。
因死者身上並無攜帶可辨識身份的政見，經警方進一步比對失蹤人口後，確認死者為本月14日通報失聯的30歲黃姓女子，且就居住在該棟社區11樓，已聯繫家屬前往認屍。
死者母親難過表示，她12日曾打電話給女兒，但卻一直無法聯繫上，遂於14日請求警方協尋，沒想到再接獲消息時，女兒已經成為冰冷屍體，不知為何會發生憾事。
據了解，租屋處未尋獲遺書，女兒生前也無病史，詳細事發原因及確切死因，仍待進一步調查釐清，警方也將持續調閱大樓監視器，以釐清死者生前行蹤，並報請台中地檢署檢察官司法相驗。
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