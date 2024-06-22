SBL柯旻豪喊「想老婆」求交保再被打槍 法院裁定延押2月
SBL前裕隆隊球員柯旻豪、吳季穎等15人，因涉與組頭簽賭打假球，遭檢方依違反運彩條例等多項罪名起訴，昔獲選MVP、被譽為「柯神」的柯旻豪被視爲主導者之一，成為全案唯一在押，羈押迄今212天。日前他以「想見老婆、家人」等理由請求交保，士林地院今（22）日再度表示，由於柯仍有勾串共犯或證人之虞，故仍應禁止接見通信，應自7月2日起延長羈押2月。
社會組/綜合報導
檢方指出，本案共起訴15人，包含柯旻豪、吳季穎、邱忠博、陳品銓、黃鉉閔、吳祐任、周暐宸、顏聞佐、李其恩、洋將斑霸等10位球員，以及前九太科技籃球隊助理教練也是地下簽賭網站組頭邱繼緯、吳季穎的前女友黃品瑄及3名友人。球員翁嘉鴻則因逃匿發布通緝。
本案唯一在押的柯旻豪，上月2日被士林地院裁定延押2個月，本月17召開延押庭時，柯再度向法官求情，聲稱「真的很想老婆、家人」，願意以50萬元交保來換取自由之身，並保證不會與其他球員見面，也會準時到法院，相關禁止事項皆會遵守。
士院之前裁定延押理由為串供滅證，不過柯旻豪辯護人卻表示，柯旻豪刪除紀錄的時間並非在案件爆發後，且和被通緝的球員翁嘉鴻也無私交。對此，士林法院今日上午做出裁定，柯旻豪仍有勾串共犯或證人之虞，故仍應禁止接見通信，應自7月2日起延長羈押2月。