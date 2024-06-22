誓言打造「超級AI」 ！軟銀CEO：10年內將比人類聰明1萬倍

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孫正義聲稱，通用人工智慧（AGI）的技術可能比人類聰明1到10倍，並將在未來3到5年內實現，比他預期的還要早；然而，談到 ASI的情況就完全不同了，他認為有了ASI就會看到很大的進步：「ASI比任何一位天才都聰明1萬倍」。
孫正義並補充說，人類處於一個十字路口，所做的一切都是為了新的使命準備，軟銀集團目前正在全力結合機器人與AI，用於各種大規模生產、物流以及自動駕駛技術。
66歲的孫正義是軟銀創始人，因對中國電子商務巨頭「阿里巴巴集團」的投資、鉅額盈利而聲名鵲起。2017年他推出了「願景基金」，將軟銀定位為「科技領域的遠見者」，專注於支持科技公司。雖然有些取得成功，但也不乏失敗案例，比如美國「聯合辦公空間」公司（WeWork）就於2023年11月聲請破產保護，導致軟銀和孫正義以賠收場。
2022年，願景基金出現創紀錄的財務虧損，當時孫正義表示，軟銀將進入「防禦」模式，並在投資方面更加保守。 然而2023年，願景基金再度創下新的虧損紀錄後，孫正義又說要轉為「進攻」，因為他對人工智慧領域的投資機會感到興奮，軟銀旗下的晶片設計子公司安謀（Arm）去年9月在紐約那斯達克交易所上市也獲得成功。