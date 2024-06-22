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誓言打造「超級AI」 ！軟銀CEO：10年內將比人類聰明1萬倍

▲日本軟銀集團執行長孫正義聲稱，10年內將出現「比人類聰明1萬倍的AI」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本軟銀集團執行長孫正義聲稱，10年內將出現「比人類聰明1萬倍的AI」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

日本軟銀集團（SoftBank）執行長孫正義，週五在一次罕見的公開露面場合，闡述了他對一個以超級人工智慧（ASI）為特色的世界願景，並預言「比人類聰明1萬倍的AI」將在10年內出現。

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綜合《日經亞洲》、《CNBC》報導，孫正義週五在東京舉行的軟銀集團第44屆股東大會上，聲稱已經弄清楚軟銀的使命、自己的人生目標，即實現超級人工智慧（ASI）來推動人類進化。

孫正義聲稱，通用人工智慧（AGI）的技術可能比人類聰明1到10倍，並將在未來3到5年內實現，比他預期的還要早；然而，談到 ASI的情況就完全不同了，他認為有了ASI就會看到很大的進步：「ASI比任何一位天才都聰明1萬倍」。

孫正義並補充說，人類處於一個十字路口，所做的一切都是為了新的使命準備，軟銀集團目前正在全力結合機器人與AI，用於各種大規模生產、物流以及自動駕駛技術。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲軟銀集團計畫在AI領域投入大量資金。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
66歲的孫正義是軟銀創始人，因對中國電子商務巨頭「阿里巴巴集團」的投資、鉅額盈利而聲名鵲起。2017年他推出了「願景基金」，將軟銀定位為「科技領域的遠見者」，專注於支持科技公司。雖然有些取得成功，但也不乏失敗案例，比如美國「聯合辦公空間」公司（WeWork）就於2023年11月聲請破產保護，導致軟銀和孫正義以賠收場。

2022年，願景基金出現創紀錄的財務虧損，當時孫正義表示，軟銀將進入「防禦」模式，並在投資方面更加保守。 然而2023年，願景基金再度創下新的虧損紀錄後，孫正義又說要轉為「進攻」，因為他對人工智慧領域的投資機會感到興奮，軟銀旗下的晶片設計子公司安謀（Arm）去年9月在紐約那斯達克交易所上市也獲得成功。

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