6月狂谷！大谷翔平兩分砲轟天使　第28隊開轟差2隊大聯盟完全制霸

我是廣告 請繼續往下閱讀
與效力6年的老東家天使隊的首度對決，大谷翔平用這支兩分砲回報老隊友們。賽前談到對陣天使，大谷表示：「當然非常期待這場比賽，目前天使戰績我不太清楚，但比如說，我知道O'Hoppe的狀態不錯，這些都是在看比賽時自然會注意到的事情。我對這些還是有些了解的。」
大谷翔平生涯已經對大聯盟28支球隊都有開轟，目前僅剩聖路易紅雀隊和費城費城人隊還未被他擊出本壘打。預計大谷將在7月9日至11日以及8月5日至7日對戰費城人隊，並在8月16日至18日對戰紅雀，本季有機會達成30隊全壘打完全制霸紀錄。
6月份至今，大谷翔平已經擊出8支全壘打，位居國聯全壘打王。自大谷赴美以來，6月一直是打擊最好的月份，生涯在6月的全壘打數已經達到51發。在2021年，他在6月打出13發本壘打，整季總計擊出46發；而在去年，他在6月敲出15轟，整季揮出44支全壘打。
目前，大谷翔平在道奇隊的第78場比賽中擊出22轟，預計本季將達到45轟，將超越去年奪得全壘打王的44轟，也接近他在2021年46轟的個人單季最多轟紀錄。
大谷翔平歷年單季全壘打數：
2018年：22轟
2019年：18轟
2020年：7轟
2021年：46轟
2022年：34轟
2023年：44轟