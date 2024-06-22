新自強號出軌釀9傷！土木技師分析2大原因：示警系統非正解

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拱祥生表示，從這次出軌的情況來看，共有2大因素造成，第一，為隧道洞口上邊坡有些許落石狀況，且正在發生中，台9丁線雖有落石防護裝置，但仍有少部分落石砸下來，造成車頭被砸破，司機有嚴重受傷情形，也就是進隧道口前受到異物衝擊。
第二，在列車經過隧道前，有經過一個橋樑，橋梁上方因0403地震關係，下方溪流變成土石流潛勢溪流，有所謂土石流因大雨往下滑移狀況「更重要的是，不是從橋梁正下方正面攻擊過去，而是順著隧道口邊的攻擊坡坡腳，造成列車車軌下方有土石流堆積現象。
拱祥生建議，不論是東正線或是西正線，不管有沒有裝設落石告警裝置，「落石告警裝置它都不是防災正解，真正的正解，是要對邊坡進行整治」，也就是說，無論是靠近隧道洞口的邊坡，或是這次沿線的邊坡，這些高陡大理岩邊坡還有攻擊坡，都可能對鐵道或動物造成危害，短期內要進行全面修補，才是正解。
拱祥生指出，落石告警系統還有一個最大危機，從這次災變跟0403花蓮地震落石景象，全國民眾可以看得非常清楚，「當落石落下瞬間，跟列車通過時間剛好的時候，落石告警系統完全沒有效果」。
除此之外，他說，新自強號長度將近240公尺，通過某個路段，若以時速100公里計算，它至少通過這個路段，最少是7至10秒間，也就是說7到10秒就是空窗期，「我們絕對不能只依賴告警系統」。
「邊坡已經會落石，就像病人得了癌症，正解應該是要去治療」拱祥生說明，落石告警系統就好比是重症病人，只去裝血壓計監測，告訴你什麼時候會爆表，或是準備好救護車，「事實上已經緩不濟急，災難隨時都會發生」。