腰插BB槍嚇壞旅客！醉男江子翠站內咆哮被逮 他辯：覺得帥
今（22）日上午7時許，台北捷運江子翠站站務人員發現一名男子腰間繫著一把槍枝，立即上前阻止進站，雙方爆發口角。警方獲報到場後，將人帶回派出所釐清，發現王男有飲酒情形，經確認王男攜帶的為BB槍，詢問王男為何要攜帶BB槍在身上，王男供稱將槍插在腰間走路很帥，完全沒有恐嚇意圖，訊後仍被依社會秩序維護法移請新北地院裁處。
社會組/綜合報導
據了解，41歲王姓男子平日從事工地粗工，今早工作結束後，與同事小酌幾杯，欲從工地搭乘捷運返回永和住處時，順手將BB槍插在腰間上，大搖大擺地走進江子翠捷運站，被路過民眾發現，遂向站務人員反映。
站務人員經通報後，上前詢問並制止進站，帶著酒意的王男將槍掏出來後，不斷咆哮解釋「這玩具槍啦」，甚至認為站務人員大驚小怪，但因已造成旅客困擾及恐慌，雙方在站內爆發口角，一旁民眾見事情愈演愈烈，隨即報警處理。
警方獲報到場後，派出大批警力到場處理，因王男全身散發酒氣，立即對他進行酒測，酒測值達0.262mg/l，並查獲一把玩具BB槍和1罐塑膠BB子彈，後續將人帶回派出所釐清。
王男供稱，返家途中在路邊買了BB槍和塑膠子彈，因沒有袋子可裝，才會順手插在腰間，覺得這樣走在路上很帥，完全沒有恐嚇意圖。經確認，王男身上槍枝為BB槍，雖無揮舞或恐嚇之行為，訊後仍被依違反社會秩序維護法移送新北地院簡易庭裁處。