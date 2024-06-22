家暴前妻禁賽期滿！戴維斯IG發文：我是不會故意傷害人的溫和巨人

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戴維斯首先在IG上發文，並用簡體字寫下「欲戴其冠，必承其重」這句話常用來描述作為偉大領袖的負擔和困難，「從籃球場到法庭。對於所有的家人、朋友、追隨者以及我們組織中對我的清白信任和支持的人，我由衷感謝你們。台灣的人民，感謝你們沒有被媒體愚弄！我依然是那個Davis，我會讓你們引以為傲地說‘我是真正的台灣人。儘管我身材高大，我依然是一位不會故意傷害任何人或任何事物的溫和巨人（甚至動物）。#素食者」
戴維斯接著說：「對於我們的台灣青年，你們也許無法完全理解影響我今年參加比賽次數的複雜情況。儘管有無數次試圖排擠我，我們依然堅守信念，專注於目標。我的隊友們依然獲得了勝利，我們已經『克服』！讓這成為一堂關於韌性和堅韌不拔的有力課程。」
「參與體育運動的機會是令人驚奇的，因為它與你人生道路上的任何方向都息息相關。」戴維斯表示。
最後戴維斯寫道：「我對大家的建議是繼續做優秀的台灣公民：堅持信仰，在學業上做好，照顧好家庭，參與體育運動，飲食素食，保持尊嚴。非常感謝所有支持我的人，甚至是我的批評者，因為你們激勵著我保持微笑，並自豪地戴上我的王冠！愛你們 Q。」
戴維斯一審有罪遭禁賽！聲明自清「只想抱女兒」
41歲的戴維斯去年與前妻發生激烈爭執，最終鬧上警局。前妻因受傷提告，桃園地方法院於3月28日一審判決戴維斯傷害罪成立，處以拘役30天，可易科罰金，並可再上訴。根據法院判決內容顯示，戴維斯犯後態度不佳，並否認罪刑，顯然並未省思錯誤，因此從重判拘役30天。
聯盟根據賽事章程召開紀律委員會，考量國內外職業運動類似案件及處理方式，決議追加戴維斯禁賽至今年球季結束（含季後賽）。隨後，戴維斯透過經紀公司愷銳發布聲明，重申自己並無傷害對方之意圖，只是單純想抱女兒。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110