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道奇球場星宇日！張國煒邀不死鳥郭泓志　睽違13年重返大聯盟開球

▲星宇航空特別邀請郭泓志擔任開球嘉賓，圖左為星宇航空董事長張國煒、圖右為郭泓志。（圖／星宇航空提供）
▲星宇航空特別邀請郭泓志擔任開球嘉賓，圖左為星宇航空董事長張國煒、圖右為郭泓志。（圖／星宇航空提供）

記者許家禎／台北報導

星宇航空年初宣布與美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊續約三年，今（21）日首度於道奇球場舉辦星宇日，本場球賽為今年球季第一場對上天使隊的洛杉磯「高速公路大戰」例行賽，在被譽為台灣「不死鳥」的前道奇隊球星郭泓志開球下熱烈展開，從球場攤位到場中的機票抽獎、賽後的無人機燈光秀都充滿星宇航空元素，展現出與道奇隊的緊密合作。
 
在這獨具意義的活動，星宇航空特別邀請曾效力於道奇隊的郭泓志擔任開球嘉賓，郭泓志為首位在大聯盟擊出全壘打，且至今唯一一位入選大聯盟明星賽的台灣選手，現場許多資深球迷都對於郭泓志的現身感到十分驚喜。郭泓志表示，感謝星宇航空的邀請，非常榮幸睽違十多年後以開球嘉賓的身份重返道奇隊主場，再次站上投手丘感受高光時刻的同時，也能親眼見證近日大谷翔平帶起的棒球熱潮，很開心有如此優秀的亞洲選手在大聯盟世界舞台上發光發熱！

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星宇航空表示，今年是成為道奇隊官方航空夥伴的第二年，雙方持續密切合作，將每年定期舉辦星宇日，讓當地球迷近距離體驗星宇航空創新且追求高品質的態度，並將台灣精神融合於活動中，如此次邀請郭泓志擔任開球嘉賓，向國際介紹台灣之光。今天現場球迷們熱情響應首度舉辦星宇日的各式活動，反應出努力深耕北美市場及運動行銷的成效，也讓星宇航空對未來北美航網的拓展更具信心。

▲道奇星宇日在被譽為台灣「不死鳥」的前道奇隊球星-郭泓志開球下熱烈展開。（圖／星宇航空提供）
▲道奇星宇日在被譽為台灣「不死鳥」的前道奇隊球星-郭泓志開球下熱烈展開。（圖／星宇航空提供）
歡慶道奇隊星宇日，星宇航空準備多樣好禮和獎項與美國球迷分享！球賽開始前就有大批球迷蜂擁至攤位上，綿延不絕的隊伍等著空服員特製的無酒精版機上調酒「湛藍宇宙」並參加幸運轉牌遊戲，每位參加者都有機會獲得星宇航空週邊商品。場中更現場抽出兩名幸運球迷，提供北美-亞洲商務艙及豪華經濟艙雙人來回機票各一組，邀請洛杉磯球迷們體驗星宇航空跨太平洋的中轉服務！

星宇航空台北-洛杉磯航線每日一班飛航，於洛杉磯出發航班獨家提供道奇隊聯名備品，旅客可於報到時獲得球隊聯名登機證、行李掛牌及特製行李箱貼紙，機上則有球隊紙杯、攪拌棒、撲克牌、紙巾及兒童餐盒…等，讓旅客在返台途中再度回味球賽的精彩。

▲空服員特製無酒精版機上調酒「湛藍宇宙」給現場球迷。（圖／星宇航空）
▲空服員特製無酒精版機上調酒「湛藍宇宙」給現場球迷。（圖／星宇航空）
洛杉磯航線由新世代客機A350-900執飛，四艙等共306個座位，包含頭等艙4個、商務艙26個、豪華經濟艙36個及240個經濟艙，先進的機艙設備搭配精緻美味的餐食，提供最舒適如家的精品飛航體驗，已成為跨太平洋旅客首選。7月1日起，在飛往北美的頭等艙可品嚐到米其林三星餐廳態芮Taïrroir全新設計的五道新菜色，讓旅客在三萬英呎高空中享受最極致奢華的味蕾饗宴。

星宇航空目前每日飛航洛杉磯及舊金山兩北美航點，8月16日將開闢第三條美國航線-西雅圖，為歡慶西雅圖開航，首航日至9月15日與頂級保養品牌 LA MER海洋拉娜獻上貴賓限量首航禮，搭乘台北出發前往西雅圖的頭等艙、商務艙的旅客可享受價值萬元的「煥顏明星旅行組」保養品。

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