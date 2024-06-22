好熱！巴黎奧運村為求環保、不裝冷氣 多國打算「自備空調」
2024巴黎奧運即將在下月登場，屆時來自世界各國的1萬5千多名選手，都將下榻在奧運村，這也是他們運動生涯中，最重要的戰役之一。不過主辦方出於環保考量，並未在房內安裝冷氣，已有多國奧委會官員表示，為了選手的表現，會自備空調；批評者認為，這無疑削減了本屆奧運為了環保所做的努力。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《美聯社》、《華盛頓郵報》報導，美國是目前已知會替自家運動員提供空調的代表團之一，美國奧委會（USOPC）執行長赫什蘭（Sarah Hirshland）週五表示，雖然美國認同環保理念，但考量到奧運期間，環境對美國隊的表現至關重要，所以仍會自備空調。
赫什蘭聲稱，在與運動員對話的過程中，可以察覺運動員非常重視這件事，認為這是他們表現能力的「關鍵」。
主辦方做了什麼努力？
報導指出，巴黎奧委會以地下冷卻管道系統來降溫，據悉可以讓房間內的溫度，維持在攝氏23度到26度之間，並且在每個房間內都配備電風扇。
巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）表示，希望從環境永續的角度來看，本屆巴黎奧運能夠成為後世典範。
還有哪些國家打算自備空調？
《華盛頓郵報》本月稍早報導稱，德國、澳洲、義大利、加拿大和英國等國，也有意自備空調去參加巴黎奧運。
根據國際能源總署的數據，歐洲只有不到1/10的家庭擁有空調，巴黎的數字則更低。研究稱，2016年全球使用的16億台空調機組中，超過一半位於中國（5.7億台）和美國（3.75億台），歐洲則有約1億台。