韓國男團聲量排行出爐！第一名竟不是BTS 1團以「無限擴張」完勝
南韓天團BTS（防彈少年團）出道11年紅遍全球，從原本默默無名的男團，到創下多個國際紀錄，晉升為全球超人氣「世界彈」，只要他們有舉辦演唱會或是出席任何活動，忠實粉絲「A.R.M.Y」們也會緊緊追隨他們，可見BTS的人氣真的非常高。不過，《Social Lab社群實驗室》追蹤了近三個月「韓國男團」話題的網路聲量，整理出了前8名的名單，沒想到BTS卻不是第一名，輸給了實施「無限擴張制度」的男團，引起大批粉絲熱議。
記者洪生儒／綜合報導
根據《Social Lab社群實驗室》使用《OpView社群口碑資料庫》追蹤了近三個月「韓國男團」話題的網路聲量，整理出「最受熱議」前八名韓國男團名單。由26名不同國籍成員組成的「NCT」以8756則討論聲量，拿下第一名的位置，該團體從出道以來實施「無限擴張制度」，透過持續增加團員和組成小分隊的方式來進行活動。NCT的各個小分隊風格多元，從青春洋溢的「NCT Dream」到風格強烈、常演繹力量感舞蹈的「NCT 127」都各自有著大量的擁護者。
而在今年2月以最後一支小分隊出道的「NCT WISH」也備受關注，為NCT吸引許多討論度。不過，人紅是非多，NCT成員前陣子被爆出「桃色醜聞」，也在社群上火速傳開，即便後續公司出面闢謠，仍讓粉絲無奈表示：「到底招誰惹誰」、「澄清永遠比造謠還要難」，紛紛希望公司能硬起來提告。
而BTS則是以8020則討論聲量，拿下第二名寶座，BTS在樂壇的影響力是大家有目共睹的，不少網友談論到BTS時都給予很高的評價，像是：「每次的舞台都是盡全力」、「都是用自己的經驗去說故事」、「創作出很棒的作品，為世代發聲」等，粉絲們認為BTS能達到今日的成就，是七位成員共同努力來的。近日團體中第一位服完兵役的成員Jin，在退伍後舉辦「粉絲擁抱會」也引起熱烈討論，網友紛紛留言表示：「真的好寵粉」、「老公回歸了」、「等大家回來就可以合體了。」
至於第三名則是由人氣節節上升的大勢男團「SEVENTEEN」以7592則討論聲量拿下，SEVENTEEN發行的歌曲多次登頂音樂榜單，專輯銷量也突破百萬，各界都相當看好他們未來的發展。
此外，成團9年的SEVENTEEN，日前在韓國、日本等地舉辦演唱會，吸引上萬歌迷搶票入場，有網友在論壇貼出大規模表演場館「被人塞到爆滿」的照片，吸引其他網友打趣表示：「那麼大的地方竟然沒有我的座位。」可以感受到網友搶不到SEVENTEEN演唱會門票的無奈心情。也有不少網友留言分享演唱會心得：「他們投入舞台的態度真的很有感染力」、「大推 ! 看到本人真的超感動」、「我第一次飛出國看，跟偶像一起度過了很難忘的時光。」
而第四名到第八名的名單依序如下：「EXO、Stray Kids、Highlight、TXT、ENHYPEN。」