台鋼「粒寶樂園」首登大巨蛋！安芝儇、朴妟龧伸穿特色韓服超優雅

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潘君侖搭檔Wing Stars饒舌擔當JC，演唱張雨生名曲《我的未來不是夢》，潘君侖高亢的歌聲響徹雲霄，讓球迷不禁跟著大合唱，而曲中更特別改寫Rap詞，由JC一展舌功、盡情饒舌，更博得全場的喝采！而在激昂的勵志之後，潘君侖更帶來慢歌組曲，有庾澄慶（哈林）的《情非得已》、伍思凱（Sky）《分享》和潘君侖主演電影《鬼天廈》的片尾主題曲《當我們再見的時候》 ，讓兩萬多粉絲都聽得如癡如醉，也讓球員們真的享受到放鬆的休憩時光。
台鋼安芝儇、朴妟龧 獨特韓服超亮眼
而安芝儇、朴妟龧也為登陸大巨蛋獨具巧思，以傳統韓國舞蹈吸睛，身上行頭皆由首爾坐飛機運抵，兩人更從上個月就在高雄宿舍閉關苦練，她倆為了可以在家練習，利用居家中和室空間，從練習室搬了兩個鏡子回家練習，因為練得太火，安芝儇的膝蓋兩側都瘀青，朴妟龧也不遑多讓，還破皮流血，所幸努力是值得的，今兩人以傳統服飾一亮相，就讓數萬人同時驚豔不已！
而Wing Stars更是帶來兩天曲目不同的KPOP勁舞，展現台鋼雄鷹必勝的魄力！而舞蹈老師今也隨之曝光，原來就是韓籍成員朴妟龧，她為女孩們精心設計了「椅子舞」，在大巨蛋首度曝光，配合頂流女團BLACKPINK串燒組曲，讓全場辣到爆！此外，「Wing Stars」在賽前的下午就進行了見面會，吸引全台無數粉絲入蛋支持，氣勢如虹！現場周邊商品五款新品也首度在大巨蛋面市，計有鑰匙圈、球衣抱枕、壓克力立牌、手燈、資料夾，以及球衣鑰匙圈扭蛋、胸章扭蛋，等著球迷來收藏 ！