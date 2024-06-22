快訊／才剛先發完就返美！台鋼洋投後勁請假陪產 將在下半季回歸
台鋼雄鷹球團今（22）日賽前透露，昨（21）日先發主投6局，被敲3支安打失掉3分的洋投後勁（Bradin Hagens），在今（22）日早上已經向球團請假返美，預估約10天，而請假的理由則是陪產。球團表示，由於攸關個人隱私，所以沒有明確過問細節，但是請假事宜都已經過球團、教練團確定。同時，總教練洪一中也透露，預計後勁的回歸時間可能將是下半季。
記者林之越/台北報導
剛先發完就返美 後勁請假陪產
台鋼今（22）日首度迎來台北大巨蛋的主場賽事，即將交手中信兄弟，不過在賽前球團透露，洋投後勁在本日早上，已經返回美國。根據球團透露資訊，後勁這次返美，是為了陪產，但明確細節，則因為攸關個人隱私，所以沒有過問。
不過球團也解釋道，雖然消息有些突然，但後勁的請假事項都以經過球團、教練團確認，選擇在這個時間點向球團請假，也是希望盡量不要影響球隊，目前台鋼戰績22勝32敗，確定無緣上半季冠軍。
總教練洪一中受訪時，則明確表示，後勁下次回歸球場可能會是下半季。後勁昨（21）日是本季第2度在一軍先發，主投6局被敲3支安打，吞下3分自責失分，最終無關勝敗，目前賽季累積1勝0敗，防禦率為3.75。