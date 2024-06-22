台鋼小鷹迷超幸運！洪一中親切搭肩 領路和偶像「魔王連線」合照
台鋼小鷹迷超幸運！台鋼雄鷹今（22）日首度在台北大巨蛋迎來主場賽事，也開放購買1080元以上門票的球迷，有機會參加球場導覽、練球見習等活動，因此台鋼在進行賽前練習時，就有不少球迷在一壘側近距離觀摩。有趣的是，1位年紀較小的鷹迷獨自參加活動，被總教練洪一中注意到，並直接帶領他和自己喜歡的球員「魔王連線」王柏融、洋將魔鷹進行合照，堪稱史上最幸運的球迷。
記者林之越/台北報導
洪總超親民舉動 透露圈粉小秘訣
台鋼今（22）日在大巨蛋舉辦的抽獎活動，總共有1200人參與，僅有200人的名額，其中包含球場導覽、練球見習等活動，而練球見習更是只有每天25人的名額，能夠抽中已經相當幸運，不過這位小鷹迷的獨特經驗可謂羨煞眾人。
原先坐在板凳席觀看練球的總教練洪一中，突然走向場邊的球迷，並和其中1位年紀較小的球迷搭話，在知道他最喜歡的球員，是「魔王連線」的王柏融、魔鷹後，先是帶著他去本壘後方找王柏融，後續再帶一壘側找魔鷹，分別和兩人進行合照。
在展現超親民的舉動過後，洪一中受訪時笑稱：「我這樣做，以後他就會變成我們的死忠球迷。」另外，魔鷹有問這位小球迷守哪個位置，不過小球迷表示自己只是喜歡玩棒球。