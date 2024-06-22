廖峻公開突撤告女網紅原因　捲MeToo神隱一年澎澎幫喊冤

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廖峻在2018年二度中風，現在走路都要靠拐杖，或是有人攙扶，他今合體澎澎上台，台下掌聲不斷，他說：「神智非常清楚真的太棒了，中風分很多種，嚴重的是腦神經受到損壞，但我還好，澎澎以前交幾任男友我都記得。」他現在每天都會做200下的「扶桌挺身」，保持身體健康。
最美麗歐巴桑，也是台灣優質生命協會大家長陳美鳳現身，她感性表示：「協會不只辦愛傳承演唱會，更努力為長輩圓夢，無論推著輪椅帶身障長輩到山上尋找祖墳、或是協助長者裝假牙後能啃一隻雞腿，更難得也為獨居長輩準備醫藥費換置眼角膜重見光明，這些都是社會朋友們的支持下，才能完成愛的任務。」白家綺、吳東諺夫妻也表示，很珍惜每一個為公益付出的機會，方馨則透露：「因為鳳姐（陳美鳳）的溫暖感動到我，接下愛的任務，雖然社會新聞很多讓人失望，讓人不相信公益，但我們也不灰心更加努力做得更好。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110