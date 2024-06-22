小嫻太扯了！扮25年前《電玩快打》春麗沒變　「正面開大洞」超兇

廖峻公開突撤告女網紅原因　捲MeToo神隱一年澎澎幫喊冤

▲廖峻（右）去年捲入性騷疑雲提告女網紅，日前突然撤告，他首度公開原因，一旁好友澎澎（左）幫忙喊冤。（圖／台灣優質生命協會提供)
▲廖峻（右）去年捲入性騷疑雲提告女網紅，日前突然撤告，他首度公開原因，一旁好友澎澎（左）幫忙喊冤。（圖／台灣優質生命協會提供)

記者林奕如／台北報導

資深藝人廖峻去年捲入MeToo風波，遭女網紅李伊妍指控性騷，廖峻在兒子廖錦德陪同下，前往派出所提告妨害名譽，今年5月廖峻突然撤告，他今（22）日受到台灣優質生命協會理事長陳美鳳邀約，和澎澎合體出席2024新北場愛傳承關懷演唱會，他解釋撤告原因就是覺得太麻煩了，最重要還是把身體養好。

我是廣告 請繼續往下閱讀
廖峻原本不打算談這件事，經過媒體詢問開口，「告她到最後，法院跑很多趟，結論就是算了，好事不要變成壞事，當初幫助她是一番好意，不要歪樓。」對於捲入這事件，是否會覺得委屈？澎澎在旁喊聲：「當然委屈。」廖峻則無奈回說：「沒有關係，沒有什麼好計較，她高興就好。」

▲方馨、陳美鳳、白家綺、吳東諺。（圖／台灣優質生命協會提供）
▲方馨（左起）、台灣優質生命協會理事長陳美鳳、白家綺、吳東諺夫妻現身2024新北場愛傳承關懷演唱會。（圖／台灣優質生命協會提供）
廖峻在2018年二度中風，現在走路都要靠拐杖，或是有人攙扶，他今合體澎澎上台，台下掌聲不斷，他說：「神智非常清楚真的太棒了，中風分很多種，嚴重的是腦神經受到損壞，但我還好，澎澎以前交幾任男友我都記得。」他現在每天都會做200下的「扶桌挺身」，保持身體健康。

最美麗歐巴桑，也是台灣優質生命協會大家長陳美鳳現身，她感性表示：「協會不只辦愛傳承演唱會，更努力為長輩圓夢，無論推著輪椅帶身障長輩到山上尋找祖墳、或是協助長者裝假牙後能啃一隻雞腿，更難得也為獨居長輩準備醫藥費換置眼角膜重見光明，這些都是社會朋友們的支持下，才能完成愛的任務。」白家綺、吳東諺夫妻也表示，很珍惜每一個為公益付出的機會，方馨則透露：「因為鳳姐（陳美鳳）的溫暖感動到我，接下愛的任務，雖然社會新聞很多讓人失望，讓人不相信公益，但我們也不灰心更加努力做得更好。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

米可白釜山錄《玩很大》驚魂大哭！吳宗憲震撼教育：會掉半條命

嫩尪被控騙錢騙上床！蕭淑慎神隱一天首發聲　放閃文挺他沒偷吃

蕭淑慎嫩尪被控騙財騙色！梁軒安6聲明救婚姻「老婆都知道」

勇兔祝舊愛書偉新婚快樂　結伴黃姵嘉拜月老「條件寫滿一張A4」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載