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榊原良行遺孀為台鋼開球！見到大巨蛋很感激　哽咽稱：想起很多事

▲中信兄弟前教練榊原良行教練遺孀受邀為台鋼雄鷹開球，受訪致詞時語帶哽咽，受訪表示自己想起過去很多事。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲中信兄弟前教練榊原良行教練遺孀受邀為台鋼雄鷹開球，受訪致詞時語帶哽咽，受訪表示自己想起過去很多事。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者林之越/台北報導

榊原良行遺孀為台鋼開球！台鋼雄鷹今（22）日在台北大巨蛋交手中信兄弟，特別邀請前兄弟象教練榊原良行的夫人榊原淳子女士擔任開球嘉賓希望圓滿榊原良行教練生前所盼，包括新球團成立、台灣第一座巨蛋球場啟用等。榊原淳子在進行開球前，談到榊原良行教練語帶哽咽，並稱讚大巨蛋是個很漂亮的球場，也很感激有這樣的球場

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代為完成約定　螢幕上看到祂哽咽

談到受邀開球時的心情，榊原淳子表示：「其實是劉東洋領隊一開始有跟榊原教練說，準備要開始一個新的球隊。原本應該是要由丈夫來開球的，但因為丈夫在去年逝世，所以最後只能由自己來代為完成。」台鋼的領隊劉東洋在先前榊原良行教練逝世時，也曾說過，希望開幕戰能邀請祂來當貴賓。

被問到開球致詞時，為何有些語帶哽咽，榊原淳子表示：「因為在大螢幕上看到祂，突然想請很多事情，所以說話才會有點哽咽。」事實上，榊原淳子此行來到台灣，也特地帶著榊原良行教練的骨灰，希望讓祂參與這次別具意義的活動，同時也能見證大巨蛋的落成

二代象二連霸功臣　一生熱愛棒球

榊原良行於1999年首度來台執教，以嚴格及細膩棒球觀念著稱，培養出許多守備名將，教導出馮勝賢、陳瑞振、彭政閔等二代象黃金內野守備，是二代象當時完成二連霸的關鍵人物。

本場賽前，台鋼雄鷹横田久則教練、蕭任汶教練、鄭漢禮教練，以及中信兄弟陳江和教練、周思齊選手、張志豪選手，還有視榊原良行教練為「人生父親」的馮勝賢等昔日子弟兵齊聚大巨蛋，獻上花束給夫人榊原淳子。

▲台鋼雄鷹横田久則教練、蕭任汶教練、鄭漢禮教練，以及中信兄弟陳江和教練、周思齊選手、張志豪選手，還有馮勝賢等人，獻上花束給榊原良行教練遺孀榊原淳子女士。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲台鋼雄鷹横田久則教練、蕭任汶教練、鄭漢禮教練，以及中信兄弟陳江和教練、周思齊選手、張志豪選手，還有馮勝賢，一同獻上花束給榊原良行教練遺孀榊原淳子女士。（圖／台鋼雄鷹提供）
受訪時，榊原淳子也表示，榊原良行一直很喜歡台灣，回到日本後也一直想回到台灣教球，而且對於守備的事情特別專注，所以看球的時候也對這方面特別嚴格，展現一生鍾愛棒球的熱誠


榊原良行教練小檔案：

出生日期：1949年06月13日

逝世日期：2023年11月26日（74歲）

身高體重：175公分　74公斤

投打習慣：右投右打

守備位置：二壘手、游擊手

出生地點：日本靜岡縣濱松市

最高學歷：日本中央大學

職棒選秀：1974年日本職棒阪神虎隊第四指名


日職球員生涯：

日本職棒阪神虎隊（1975年～1981年）

日本職棒日本火腿鬥士隊（1982年～1984年）


中職教練生涯：

中華職棒兄弟象隊內野教練（1999年～2001年）

中華職棒兄弟象隊首席兼內野教練（2002年～2005年）

中華職棒兄弟象隊代理總教練（2004年。3場，隊史第八位）

中華職棒兄弟象隊客座守備教練（2011年02月07日～03月07日）

中華職棒兄弟象隊首席教練（2011年06月22日～2012年06月）


資料來源：台灣棒球維基館

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