榊原良行遺孀為台鋼開球！見到大巨蛋很感激　哽咽稱：想起很多事

我是廣告 請繼續往下閱讀
談到受邀開球時的心情，榊原淳子表示：「其實是劉東洋領隊一開始有跟榊原教練說，準備要開始一個新的球隊。原本應該是要由丈夫來開球的，但因為丈夫在去年逝世，所以最後只能由自己來代為完成。」台鋼的領隊劉東洋在先前榊原良行教練逝世時，也曾說過，希望開幕戰能邀請祂來當貴賓。
被問到開球致詞時，為何有些語帶哽咽，榊原淳子表示：「因為在大螢幕上看到祂，突然想請很多事情，所以說話才會有點哽咽。」事實上，榊原淳子此行來到台灣，也特地帶著榊原良行教練的骨灰，希望讓祂參與這次別具意義的活動，同時也能見證大巨蛋的落成。
二代象二連霸功臣 一生熱愛棒球
榊原良行於1999年首度來台執教，以嚴格及細膩棒球觀念著稱，培養出許多守備名將，教導出馮勝賢、陳瑞振、彭政閔等二代象黃金內野守備，是二代象當時完成二連霸的關鍵人物。
本場賽前，台鋼雄鷹横田久則教練、蕭任汶教練、鄭漢禮教練，以及中信兄弟陳江和教練、周思齊選手、張志豪選手，還有視榊原良行教練為「人生父親」的馮勝賢等昔日子弟兵齊聚大巨蛋，獻上花束給夫人榊原淳子。
受訪時，榊原淳子也表示，榊原良行一直很喜歡台灣，回到日本後也一直想回到台灣教球，而且對於守備的事情特別專注，所以看球的時候也對這方面特別嚴格，展現一生鍾愛棒球的熱誠。
榊原良行教練小檔案：
出生日期：1949年06月13日
逝世日期：2023年11月26日（74歲）
身高體重：175公分 74公斤
投打習慣：右投右打
守備位置：二壘手、游擊手
出生地點：日本靜岡縣濱松市
最高學歷：日本中央大學
職棒選秀：1974年日本職棒阪神虎隊第四指名
日職球員生涯：
日本職棒阪神虎隊（1975年～1981年）
日本職棒日本火腿鬥士隊（1982年～1984年）
中職教練生涯：
中華職棒兄弟象隊內野教練（1999年～2001年）
中華職棒兄弟象隊首席兼內野教練（2002年～2005年）
中華職棒兄弟象隊代理總教練（2004年。3場，隊史第八位）
中華職棒兄弟象隊客座守備教練（2011年02月07日～03月07日）
中華職棒兄弟象隊首席教練（2011年06月22日～2012年06月）
資料來源：台灣棒球維基館