金曲35／6月29日頒獎典禮懶人包　哪裡直播、主持和表演人一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
Lulu黃路梓茵三度接下金曲獎主持重任，蒐集完三金主持的她表示：「對我來說金曲獎是一種隆重的派對，主持人的角色就是負責穿針引線，讓每位嘉賓感到輕鬆愉快。」上次主持金曲獎是3年前防疫措施嚴謹之時，Lulu更珍惜現在能順利舉辦大型盛會，「過去總覺得每年六月底屬於金曲獎的日子理所當然，但經歷疫情後，這些透過音樂交流、相聚的時光更加難能可貴。」
星光大道主持人不好當 陳明珠、黃偉晉獲連任
本屆星光大道主持人由陳明珠、黃偉晉連任，二次搭檔的兩人非常期待能再度合作，也感謝各界的肯定。黃偉晉和陳明珠預告今年將精心安排，給所有關注金曲獎的嘉賓和觀眾驚喜，陳明珠表示，與偉晉累積許多大型主持的合作經驗，相信默契會更好，黃偉晉則感到相當榮幸，除了和陳明珠的絕佳默契，總是做足準備的他，也期許第二次的紅毯主持可以有更完美的表現。
148件作品搶27個獎項 楊乃文提名8項最風光
今年有303家公司、1568張專輯、24071件作品報名參加金曲獎，評審團經歷3階段，歷時3個月決議出最終入圍名單，本屆共計148件作品角逐27個獎項，楊乃文《Flow》專輯入圍8項，成為最大贏家；林俊傑、安迪兒子Marz23、MC HotDog熱狗和大陸音樂人裘德、許鈞爭歌王；楊乃文、孫盛希、9m88和大陸唱將蘇運瑩、袁婭維搶歌后。
6月29日完整播出資訊 台視主頻現場轉播典禮
台視當天下午5點起live轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮，並於台視主頻播出。國內網路獨家免費直播平台為LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV，其中LINE TODAY也將提供多視角直播，提供觀眾更多選擇。
其他播出平台還包括全球金曲官方YouTube頻道（台灣除外）、中華電信MOD、飛碟聯播網、新加坡StarHub及Mediacorp meWATCH、馬來西亞sooka及Astro（含汶萊）等都會播出，全球觀眾只要透過以上各平台皆能觀賞第35屆金曲獎頒獎典禮精采盛會。
熱狗、洪佩瑜登台表演 血肉果汁機殺翻現場
MC HotDog熱狗今年是入圍者也擔任表演嘉賓，對於演出內容，僅透露會帶來新歌和大家分享；去年入圍多項並奪下新人獎的洪佩瑜，本次受邀重返金曲殿堂表演，她說身為表演者，不論用什麼方式參與，在不同的角色裡能分享與獲得的都遠遠超乎想像，會更專注、更享受地去準備；拿過樂團獎的重金屬樂團血肉果汁機，將首度踏上小巨蛋演出，為這次金曲獎的表演節目，成員們保證會讓大家感受到「殺翻現場」的超強感染力。
順子回娘家獻久違美聲 家家和唱詩班澎湃演出
「R&B歌后」順子難得重返螢光幕，本次將回娘家出任金曲獎表演嘉賓獎，「大家好久不見！非常開心這次能回台灣開唱，也期待看到好多老朋友！」擁有爆發性渾厚嗓音的「靈魂歌姬」家家，將獨自站上金曲舞台演出，預告會帶來溫暖、感動的原民創作歌曲及歌謠表演，搭配音樂總監陳君豪、Brandy和唱詩班，讓表演層次越加豐富及澎湃。
客語歌后合體台語歌后 吉那、張秀卿帶來新舞台
金曲客語歌后吉那（楊淑喻）受邀和台語歌后張秀卿合作表演橋段，兩人將一起帶來不一樣的舞台演出，吉那表示：「接到演出邀約很開心，尤其可以和可愛的秀卿姐姐合作，非常期待也非常榮幸。」張秀卿說：「從上次和康康一起在第29屆金曲獎頒獎，到現在事隔多年，再次受到金曲獎的邀約，能再登金曲獎舞台是我的榮幸。」
更多「金曲35入圍揭曉」相關新聞。