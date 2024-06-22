花蓮大地震重創觀光 遠雄遊憩逆勢大徵才、媒合率高達8成
今年0403花蓮大地震，重創花蓮觀光，但有花蓮業者逆向大舉徵才，遠雄遊憩休閒事業旗下三大品牌今（22）日舉辦聯合徵才活動，吸引近百位求職者投遞履歷，現場媒合率高達8成。業者指出，雖然目前花蓮觀光仍低迷，但仍看好花蓮未來長遠發展，旗下三大品牌擴大召募及啟動員工人才提升計畫，以應對預期的遊客量及提供更優質的服務，此次召募活動，遠雄悅來大飯店、遠雄海洋公園及悅樂旅店都為求職者準備小禮物。
記者許家禎／台北報導
遠雄遊憩休閒事業旗下雙品牌，遠雄海洋公園及遠雄悅來大飯店榮獲花蓮縣政府辦理之113年度「花縣幸福 友善職場」優良事業單位獎，也於今早接受表揚，遠雄悅來大飯店暨遠雄海洋公園總經理沈建劭表示，員工是公司最寶貴的資產，為了吸引和留住優秀人才，公司提供完善的員工福利制度，提升工作環境的舒適度，並提供各類培訓和發展機會。透過完善的員工福利和職業發展計畫，將為他們提供實現自我價值的平台。
今日的徵才活動，現場還有地方宣導活動，包含就服站勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署花蓮就業中心、海巡署東部分署及花蓮縣榮民服務處。遠雄海洋公園一直以來致力於成為員工心目中的理想職場，不僅提供穩定的工作機會，更注重員工的職業發展及身心健康。
為了提升員工的職業素養，遠雄海洋公園針對員工未來規劃一系列培訓計畫，並結合觀光署人才培訓計畫，推薦優秀員工接軌國際，與國外知名企業學習。這不僅確保每位遊客都能享受到安全、舒適和愉快的遊園體驗，也讓服務更加國際化。
遠雄悅來大飯店長年深根花蓮，秉持著以人為本，打造友善職場，營造多元共融的職場環境，重視員工權益，促進員工之間的溝通和合作，定期舉辦員工活動，促進員工之間的交流，注重工作與生活平衡，館內定期辦理慶生會活動，辦理員工旅遊相關活動，提升身心健康及工作士氣。
另外也注重員工職涯發展，提供多元化的職業發展機會，規劃執行專業訓練、公司性共識訓練課程、法定課程受訓、公費派外訓，幫助員工提升技能，112年度員工受訓總時數高達8952小時，降低員工離職率，增加晉升和發展機會，讓員工在公司穩定就業並發揮所長。