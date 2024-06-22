壓力好大！美國「以巴事務最高官」不幹了 美媒：離職者中最資深
美國國務院以巴問題專家，負責以色列、巴勒斯坦事務的副助理國務卿米勒（Andrew Miller）近日以「個人因素」向國務院辭職，然而根據美媒引述知情人士消息報導，米勒實際上是因為對於拜登政府在以巴衝突中一面倒支持以色列的態度感到失望，而這是又一名國務院職員對此不滿的例子。
國際中心楊智傑／綜合報導
《華盛頓郵報》在報導指出，米勒是自去年10月加薩衝突爆發以來，辭職的最高級美國官員。消息人士透露，美國政府內部，尤其是國務院，對於以巴衝突所造成的大量平民死亡感到愈發沮喪，官員們擔心美國的外交政策意見分歧，目前有少數國務院、五角大廈和其他聯邦機構的官員為此自請辭職，而米勒是其中最資深的一位。
在辭職後的一份聲明中，米勒提到，美國作為以色列最大的軍事、經濟和政治支持者，對以色列的影響力應該得到更有效的利用，而不是一味地支持以色列的所有行動。
報導指出，米勒在國務院內外被認為是「堅定的巴勒斯坦權利和建國主義者」，也是對中東事務有敏銳洞察力的專家，他也曾在歐巴馬執政時擔任白宮國家安全委員會內的埃及與以色列軍事問題主管、擔任過美國常駐聯合國代表的高級政策顧問。