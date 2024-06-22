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動員近2萬軍人！巴黎奧運維安戒備拉高　每天至少派3萬警員巡邏

▲2024年巴黎奧運開幕式即將於7月26日舉辦，當局為了維安任務特別增派了自二戰以來最大規模的軍事動員。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024年巴黎奧運開幕式即將於7月26日舉辦，當局為了維安任務特別增派了自二戰以來最大規模的軍事動員。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

2024年奧運即將於下月在法國巴黎展開，作為全球矚目的體育盛事，法國政府正全力以赴確保比賽順利且安全舉行，除了解決環保、基礎設施等挑戰外，維安部分更動用大規模軍事動員投入支援，開幕式當天預計將有4.5萬名警員協助巴黎維安任務。

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巴黎奧運下月展開，巴黎警察局局長努涅斯公布了維安規劃，賽事期間每天會有3萬警員負責巴黎維安，開幕式當天會增為4.5萬人，另部署狙擊手及國家憲兵特勤隊、黑豹特警隊、搜查干預特警隊等。軍方投入1.8萬軍人支援維安，為二戰結束以來法國領土最大規模的軍事動員。

▲2024年巴黎奧運開幕式即將於7月26日舉辦。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024年巴黎奧運開幕式即將於7月26日舉辦。（圖／美聯社／達志影像）
巴黎警察局局長努涅斯（Laurent Nunez）近日公布了2024年巴黎奧運會的維安計劃，這是法國二戰以來最大規模的軍事動員，維安任務分別包含警力部署、軍隊支援、特種部隊、狙擊手和巡邏船等；努涅斯指出，目前最大的安全威脅來自恐怖主義，另外也特別針對激進環保團體、左翼極端分子和支持巴勒斯坦活動等可能行動進行高度防範。

從這份最新的維安任務分配來看，奧運期間法國當局每天會部署3萬名警察和武裝警察，在開幕式當天則會增加到4.5萬人，另外也有1.8萬名軍人將支援警方行動，創下自二戰結束以來法國領土上最大規模的軍事動員。

同時，包括國家憲兵特勤隊（GIGN）、黑豹特警隊（Raid）和搜查干預特警隊（BRI）等特種部隊也會到場，開幕式當天則額外在塞納河部署了35艘維安船，且沿途也安排了狙擊手以確保安全。

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