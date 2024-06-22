黃國昌開講高喊「立刻啟動國會聽證調查」 要讓官員不敢再說謊
民眾黨立委黃國昌今（22）晚在台北榮星花園「反貪腐、護台灣」活動宣講，他一上台全場就歡聲雷動。黃國昌細數這8年來民進黨政府種種爭議，痛批綠營利用國營事業酬庸肥貓、王義川電訊案等。他更預告下週一就會召開記者會，揭發雞蛋標案弊端。黃國昌也在現場高呼「立刻啟動國會聽證調查」，要讓官員不敢再說謊。
記者林詠青／台北報導
黃國昌今晚7時56分登上晚會舞台，現場民眾立刻熱情揮舞旗幟。黃國昌強調，今晚他不談國會改革，因為率先開講的5位公民說得都比他好，而且「講的不是口號，散播的不是謠言，而是自己回顧過去十年國會改革的歷史」。黃國昌接著細數民進黨政府這8年來的種種弊端，提到國發基金常說自己賺了多少錢，但事實上都是舊的投資在賺錢，前總統蔡英文執政任內，國發會所投資的標的，「有8成以上全部都虧損」！而王義川案更讓大家知道，中華電信在民進黨執政下，如何在子公司放進自己的人馬，讓王義川竟然可以拿到人流個資資料。
黃國昌更預告，他和立委張啓楷將在下週一舉辦記者會，公開說明雞蛋採購弊案，「為什麼一個50萬元的公司可以接到8億的標案，我們的農委會說了多少謊？遮掩了多少弊案？」
黃國昌表示，儘管民眾黨團只有8個立委，但選前開出的國會改革政見，第一個會期就完成。其他包括司法改革、媒體改革、財政改革跟居住正義等政見，「我們8席立委從來不敢忘記」。他強調，民眾黨的政見是用來實踐的，「絕對不會像民進黨那個芭樂黨一樣，是拿來騙票的」。他最後更高喊，當國會改革法案，等到賴清德宣布生效以後，「立刻啟動國會聽證調查」，要讓官員不敢再說謊，獲得現場支持者熱烈回應「好！」