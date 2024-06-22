德保拉8局超好投！中信兄弟2：1險勝台鋼雄鷹　陳晨威連2場都開轟

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2局上，後段棒次高宇杰、江坤宇接力敲安，為兄弟奪下第1分，久違先發的宋晟睿在敲出中外野平飛球，經過重播輔助判決後改判，江坤宇成功回本壘得分，兄弟取得2：0領先。投完5局，兄弟先發德保拉用了66球，僅被敲出2支安打沒有失分，送出2次三振。
開路先鋒曾子祐在6局下敲出二壘安打，掀起台鋼攻勢，陳文杰接著敲出適時安打，送回球隊第1分，可惜嘗試跑向二壘時，經電視輔助判決後，改判出局，台鋼1：2落後兄弟。
8局下兄弟選擇讓德保拉續投，雖然被首打者吳明鴻敲出安打，但隨後穩住陣腳，接連收下3個出局數，沒有失分。最終，兄弟在9局下派出「小黑」吳俊偉成功關門，以2：1小勝台鋼。
陳晨威連2場開轟 樂天砲火猛攻富邦
樂天桃猿對上富邦悍將的比賽，威能帝繳出8局失1分好投，而打線也展現猛烈炮火，尤其是外野手陳晨威連續2場開轟，本季累計6支全壘打已是個人單季新高，最終樂天以7：2擊敗富邦。
富邦打線在2局上一度攻佔上得點圈，但孔念恩執行盜壘遭到刺殺，當局留下三壘殘壘。4局下輪到樂天開啟進攻，先是林立、梁家榮靠著安打上壘後，嚴宏鈞敲出帶有1分打點的右外野高飛安打，樂天取得1：0領先。
然而，富邦打線在下個半局安打連發，申皓瑋敲出左外野平飛安打，將姚冠瑋送回本壘，立刻將比數扳平成1：1。5局下布藍登遭到陳晨威狙擊，選掉2壞球後，一棒將球敲出右外野全壘打大牆，形成1發關鍵的超前兩分砲，而布藍登挨轟後遭遇亂流，被林泓育、廖健富接連敲出帶有打點的安打，樂天5：1富邦。
8局下富邦換上李東洺登板後援，結果樂天再次串連安打攻勢，攻下2分，將比分擴大到7：1領先。富邦雖然在9局上靠著王念好的犧牲高飛打，攻下1分，但戴培峰、孔念恩接連出局，最終樂天以7：2擊敗富邦，收下近期的4連勝。