足球／新北航源高持球率率先破門取勝 台北熊讚睽違三年再送票
台灣木蘭女足聯賽第二循環由臺北熊讚Playone出戰地主新北航源在輔大足球場展開，整場在新北航源持球率較高的情況下，再加上大學姐李綉琴在上半場第27分鐘在門前補進對方守門員沒接好的球，而下半場臺北熊讚Playone在進攻上也無建樹，終場新北航源便以1 : 0氣走臺北熊讚Playone。
記者廖聿偉/綜合報導
新北航員總教練洪慶懷賽後上訪時表示，賽前特別針對上一場的缺點去做修正，也要求球員進攻之間相對位置的連貫性，無球的跑動也做得很好，很高興球員都有落實，李綉琴今天的狀況很好，可惜許多空檔沒以把握好，不然起碼有3到4顆進球的機會。李綉琴此役共4次射門其中二次射正進了1顆，賽後她表示，賽前教練特別強調要把握防守反擊的機會，只是對手台北熊讚Playone的防守也很硬，多次屢攻不下，隊友們也很積極製造機會給她，但她也希望隊友把握空檔射門，唯一進球的那顆剛好在中間從對方守門員彈出來，她也剛好把握機會適時補進。
睽違三年再售票 台北熊讚盼球員支持
而台北熊讚Playone鄭雅之賽後說這場比賽教練的策略便是以防守為主，在進攻方面，對手的防守也是相當難纏，球的落點經常有對方的防守員在等在那，整體來說，隊友們都有確實做好教練的策略，掉的那1分真的是運氣不好。臺北熊讚Playone領隊黃常斌認為，由於主場臺北田徑場在維修，因此球員練習時間受限，平常較少有機會在標準場地練球，不過還是相當肯定這場比賽所有隊職員的表現。
黃常斌領隊更強調，台北熊讚Playone 的球員這段期間的表現與球技是值得被更多人看見與肯定的，因此球團決定在下周(29日)的主場比賽將會採售票方式進場，這也是暌違三年後球隊賽事再度採售票制，售票方式及票價會在球隊臉書粉絲專頁公開說明，也希望臺北市的球迷朋友屆時能踴躍進場為主場的球員吶喊加油。
其餘兩場賽事戰神MARS擺脫低潮以1比0力退花蓮女足終結不勝窘境，高雄Attackers則是靠著若林美里在85分鐘的進球逼平台中藍鯨。