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大韓航空「仁川飛台中」班機故障！增壓系統異常　13名乘客送醫

▲韓聯社報導，仁川機場一架原定週六飛往台中機場的大韓航空「KE-189」班機，因增壓系統異常而緊急返航。圖非當事航班。（圖／韓聯社）
▲韓聯社報導，仁川機場一架原定週六飛往台中機場的大韓航空「KE-189」班機，因增壓系統異常而緊急返航。圖非當事航班。（圖／韓聯社）

國際中心楊智傑／綜合報導

韓國仁川機場一架原定週六飛往台中機場的大韓航空「KE-189」班機，自下午3時30分起飛後，機組人員發現機體增壓系統異常因此決定緊急返航，期間氧氣罩自動落下，機組人員也迅速指導乘客佩戴氧氣罩，最終有15名乘客出現包括耳膜疼痛等症狀，其中13人已送醫治療，目前機組人員和乘客均無生命危險。

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根據《韓聯社》最新消息，這架機型為波音737 MAX 8的KE-189班機載有125名乘客，在韓國時間下午3時30分從仁川機場起飛。起飛約50分鐘後，機組人員發現在濟州島上空時，機體增壓系統出現異常。

由於增壓系統的作用是調節飛機內部的壓力，飛機在濟州島附近海域盤旋數圈後，最終決定緊急返航回韓國，在飛行期間飛機上的氧氣罩一度自動落下，機組人員也迅速指導乘客如何佩戴氧氣罩，並開始降低飛行高度；然而在下降過程中仍有15名乘客出現耳膜疼痛、過度換氣的情況，最終有13人被送往醫院質料，目前並無大礙。

大韓航空對此則表示正在調查事故原因，且針對受延誤影響的旅客提供一晚的住宿，由於台中機場有宵禁限制，班機無法在當晚起飛，因此又安排了19個小時以後，於23日早上10時30分的班機前往台中。

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