YTR眾量級Andy生日同框家寧！放閃「感恩有妳」一符號破分手傳言
YouTuber「眾量級」由情侶檔Andy、家寧組成，兩人交往9年，日前有眼尖網友發現，Andy將家寧的照片，從他的IG裡刪光，眾量級社群的最新動態也停留在4月，粉絲瘋猜兩人可能分手了。分手傳言鬧得沸沸揚揚，家寧一度回應網友「Andy一直在」，昨（22）日眾人替23號生日的Andy慶生，家寧也特地發文：「在生命裡很重要的人。」
記者薛羽彤／綜合報導
Andy今日迎來30歲生日，昨日眾人替他一起慶生，6月壽星阿本也在場一起慶生。Andy事後在IG曬出聚會照，家寧就站在他後方，燦笑比著臉頰愛心，並在Andy的生日文下留言「生日快樂～～～恭喜從男孩轉成男人」，Andy也回應「感恩有妳」並附上一顆愛心，兩人的互動看似感情依舊。
家寧也主動轉發Andy的文章寫上「在生命裡很重要的人，從男孩轉成男人，懵懂青澀到漸漸清晰。各位給Andy滿滿的祝福，願你都會越來越好。」漸漸打破分手傳言。
事實上，眾量級動態停留在4月，雙方都沒出現在彼此社群上，甚至有網友發現Andy將家寧的照片，從他的IG裡刪光，而且許多網友留言「分手了嗎」Andy從未正面回應。倒是家寧先回應網友提問「幾時可以看到你和Andy同框？」家寧說：「很快了～」18日兩人終於同框多位好友，現身電影院看電影，但沒親密互動，如今又一起慶生，分手傳言看似不攻自破。