張學雷外線神準！被譽為「中國史上最高控衛」　飛扣能力超級驚人

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張學雷在1992年開始，遷往新加坡打聯賽，他因此入籍新加坡，但在這之前，他曾代表中國隊打1988年漢城奧運，最後中國拿下第11名。
張學雷是80年代中國首次扣籃大賽的冠軍得主，是名副其實的扣籃王，而他也在新加坡旅居期間，因為懷念瀋陽東北家鄉味，還跟妻子鄭評鎂開起了東北菜館。
張學雷東北人性格豪爽，對於籃球也是十分執著，他苦練三分球，並且在切入時以201公分身高優勢，讓對手防不勝防。
前台啤主帥閻家驊在臉書發文，透露張學雷死訊，他寫下：「他是中國國家隊名將，200公分以上的射手前鋒，CBA時代來台以球員身分加入幸福隊後執教於裕隆隊、直到今日在台過世，對台灣籃球界也多有貢獻。又少了位籃好友，學雷一路好走，懷念。」
張學雷女兒也是十分聰穎，加上外型亮麗跟身高高挑，在2003年年僅14歲的張嫚洳就獨闖模特界，并以大熱門的姿態捧走新加坡2003年「麗人行」時尚名模選秀女冠軍獎盃。
根據相關人士透露，張學雷21日過世，且住在淡水，，張學雷預計在7月6日舉行告別式，走完人生最後一程。
張學雷小檔案：
出生年月日：1963年5月15日（61歲）
身高體重：2.01公尺（6英尺7英寸）、89公斤（196英磅）
學歷：遼寧省體育運動技術學院
經歷:
1992-1996新加坡通准
1996-1999幸福豹
教練生涯：
2005-2008裕隆恐龍助理教練
2008-2014裕隆納智捷總教練
以上資料參考：維基百科