張學雷「肝硬化」61歲過世！醫嘆：初期難發現 9症狀常已來不及
前裕隆恐龍、中華男籃教練張學雷昨（22）日深夜過世，死因確定為「肝硬化」，在61歲結束傳奇的一生。北投健康管理醫院副院長梁程超表示，肝硬化是一項「早期症狀不明顯」的沈默殺手之一，平時最好的檢查就是抽血及超音波，除了一般民眾要定期檢查，若本身有B型肝炎或C型肝炎的患者，更是要勤勞追蹤。
記者張志浩／綜合報導
梁程超說明，肝臟被稱做沉默的器官，由於內部「沒有痛覺神經」分布，所以肝臟在初期發生病變時，基本上「毫無異常不適感」，但若長期疏忽，就可能錯過在肝臟慢性發炎階段的藥物控制，放任肝臟長時間的反覆發炎，使肝臟細胞發生纖維化，進一步導致肝硬化。
梁程超指出，肝硬化早期的症狀不明顯，嚴重時才可能會發生以下9種症狀，不過若拖到這時才意識肝臟出現問題，肝臟很大的機率已處於肝硬化階段，如果沒有立即妥善控制，就會走向肝病三部曲「肝炎、肝硬化、肝癌」的最厚階段。
⚠️疲倦
⚠️虛弱
⚠️噁心
⚠️食慾不振
⚠️體重減輕
⚠️腹痛
⚠️腹脹
⚠️皮膚出現黃疸
⚠️皮膚出現蜘蛛狀血管瘤
梁程超指出，民眾若想知道自己的肝臟健康狀態，最精準的方式就是抽血及超音波檢查，為險族群包括「B型肝炎帶原者及C型肝炎感染者」、「慢性肝炎病人」、「有肝臟家族病史」等。
此外，梁程超強調，B型肝炎患者長期使用口服抗病毒藥物，可避免B型肝炎病毒造成肝臟反覆發炎，不但肝功能可漸漸恢復，以往的研究也顯示肝硬化等級有下降的趨勢，所以「肝硬化是有機會逆轉的，且也能夠降低罹患肝癌的風險，最重要的就是及早發現」。