大谷翔平連3場開轟太猛！本季23轟出爐 再度棒打老東家天使
大谷翔平又開轟了！洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（23）日在道奇主場迎戰洛杉磯天使，大谷翔平連續2場對老東家開轟，加上對戰落磯隊連續3戰開轟，近7戰狂敲6轟，連7場打點進帳寫下個人單季新高。大谷翔平目前開轟，目前道奇隊以4:1領先。大谷此戰打一棒，擔任指定打擊，首局打席被三振，但第二打席3局下，他面對先發投手Zach Plesac，大谷逮到136公里偏低的滑球，一棒轟出右外野2分全壘打，飛行距離139.9公里，飛行速度185公里，仰角為24度。單局道奇隊打下4分大局。
記者吳政紘/綜合報導
6月狂谷 賽前累積8轟
大谷在6月打擊狂飆，目前累積9轟，暫居國聯全壘打王，而他去年單季44轟拿下美聯全壘打王，有機會連續2年都拿到全壘打王的寶座。
大谷在6月就會火力加溫，曾在2021、2023年拿下6月單月MVP，去年球季單月敲出15發全壘打，也令人感到佩服。
大谷翔平近期發佈新球鞋，也是他個人簽名款，賽前就穿著新鞋練習，沒想到對上老東家，他連續2戰都開轟，讓球迷也十分興奮。
此役3下由Gavin Lux率先開轟帶動攻勢，Cavan Biggio敲出安打後，大谷相中136公里偏低的滑球，一棒轟出右外野2分全壘打，飛行距離139.9公里，飛行速度185公里，仰角為24度。單局道奇隊打下4分大局。