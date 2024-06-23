湖人前主帥Darvin Ham被炒真正原因？美媒曝：球員已對他失去信心

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根據美媒《洛杉磯時報》湖人隨隊記者Dan Woike稍早表示，他談到湖人前主帥Darvin Ham遭開除的關鍵原因，「在湖人隊內部，球員們已經對Darvin Ham失去了信心。太多的陣容實驗、太多對手不斷打出得分高潮，卻沒有觸發自己喊暫停、太多關於他的戰術策略和用人調整的質疑，種種原因也導致最終他們（湖人）選擇與Ham分道揚鑣。」
Ham回到公鹿當助教 字母哥居中牽線也有關
而Darvin Ham在離開湖人之後，很快也找到新工作，他將重返密爾瓦基公鹿隊，並擔任助教職務。名記者Gery Woelfel則表示：「自從Darvin Ham加入公鹿後，我最近與幾位內部消息人士進行了交談，他們堅定地認為Giannis Antetokounmpo在Ham的聘用中，發揮了重要作用。」
「其中一些人士還認為，Ham收到過其他幾支球隊的邀請，他最終願意接下公鹿的職位，是因為他認為自己最終會代替Doc Rivers，成為公鹿隊的總教練。」Gery Woelfel如此總結到。
值得一提的是，對於這個觀點，前NBA球員Robert Horry也發表了類似看法，他說：「Darvin Ham估計都沒賣他在密爾瓦基的房子，這和騎士時期的Tyronn Lue相似，他可能隨時會接手總教練Doc Rivers的崗位。他（Darvin Ham）在公鹿球員內心佔有一席之地，他們過去曾一起奪冠過，不論如何，我為Ham感到高興。」