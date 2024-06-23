中國懲治台獨最重死刑！曹興誠：作為堂堂正正台獨我是安全的

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曹興誠說，中共是一個沒有經過其人民投票授權，而是以暴力和謊言建立起來的非法政權。這個非法政權所訂的所有法律當然都是非法的，包括其《反分裂國家法》在內。現在中共根據非法的《反分裂國家法》來主張台灣主權並懲治所謂「台獨分子」，是國際笑話。這不會讓台灣人民屈服，只會讓自由國家更看清中共的流氓嘴臉和暴力本質。
曹興誠提到國民黨副主席連勝文，過去曾說過「我是台灣人，也是堂堂正正的中國人」，引起爭議。因為他沒有說清楚，指的是中國是「中華民國」，還是「中華人民共和國」。如果說他是中華民國國民，他就有「台獨」的嫌疑；如果他說他是中華人民共和國國民，那他就是叛國。
曹興誠說，連勝文在左右為難之間，只好閃躲到沒有定義的「中國」底下去。明明是閃閃躲躲，卻又吹牛自己是「堂堂正正」，這就是所有拍中共馬屁者的虛偽和悲哀。
曹興誠強調，如果換成自己來講，會說「我是台灣人，我堂堂正正的主張，中華民國和中華人民共和國兩國互不隸屬」，如果這樣說被歸類為「台獨」，那就是堂堂正正的「台獨」。
曹興誠表示，作為一個堂堂正正的台獨，自己是安全的，因為不會到任何中共管轄到或可以影響到的地區去。反而像連勝文、朱立倫這些人應該要擔心，因爲他們經常要去中共國「交流」，可是又隨時可能被扣上「台獨」的帽子。譬如朱立倫說，對中共的恐嚇不必害怕，因爲台灣不在中共國的司法管轄範圍內。這不就是「台獨言論」嗎？
曹興誠說，所以那些ㄧ方面住在台灣享受民主自由，ㄧ方面又喜歡去對岸拍馬屁、討糖吃的親中人士要注意，兩面討好的日子已經過去了。希望到中國被逮捕或被勒索的時候，不要又回過頭來責怪台灣政府沒有保護你們，而贊成「ㄧ國中國，反對台獨」，那就隨時要準備「社會主義的鐵拳砸在你身上」，到時請「無怨無悔」好嗎？