氧氣罩全掉下來！大韓航空「驟降2.1萬英尺」 旅客嚇：活著真好
22日，大韓航空一架從韓國仁川機場飛往台中班機在起飛後50分鐘出現「壓力系統異常」警示，隨後緊急返回仁川機場。有台灣乘客事後曝光當時機上狀況，回憶稱這是「生死一瞬間」，飛機從3萬多英尺驟降到9千多英尺，導致耳朵和頭劇痛，「比雲霄飛車G5的離心力感還要可怕」。
國際中心徐筱晴／綜合報導
一名台灣乘客在Instagram上發布影片，分享事發當時的狀況，表示情緒非常複雜，「從3萬多英尺下降到9000多英尺，你能想像這一切有多可怕嗎？」她表示，當時飛機急速下降，就像搭雲霄飛車G5的一樣，隨著氧氣罩掉下來，眼淚也快掉下來，「真的活著真好，辛苦機組人員們，還有一起共患難的所有同班機乘客們，大家真的辛苦了。」從她分享的影片當中，也能看到機艙內的氧氣罩面罩全都掉下來。
《韓聯社》報導，大韓航空機型為波音737 MAX 8的「KE-189」班機，22日下午3時30分從仁川機場起飛。起飛約50分鐘後，機組人員發現在濟州島上空時，機體增壓系統出現異常。飛機在濟州島附近海域盤旋數圈後，最終決定緊急返航回韓國，並於晚間7時38分返航仁川機場。
這起事件也造成機上15名乘客於返航途中出現耳膜疼痛，迫降後有13人被緊急送醫，並未傳出嚴重傷亡。大韓航空表示，旅客們將於今天上午10時30分再飛台中，較原訂時程延誤約19小時。