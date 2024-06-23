柯建銘批強推國會擴權是中國附隨組織 黃國昌反嗆：證據在哪裡？
藍白陣營上週五（21日）聯手否決國會改革覆議案後，中國隨即發布22條新規處罰「分裂國家」犯罪、最高可判死刑，引發關注。立法院民進黨團總召柯建銘昨日直言，藍白皆是中國的附隨組織，在立院聯手毀憲亂政、擴權濫權，這絕對是國安問題。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌今（23）日表示，台灣公共政策討論的品質不斷墮落，正是民進黨不斷抹紅、抹黑，並反嗆習近平操弄的證據在哪裡？
記者呂炯昌／台北報導
柯建銘昨日受訪表示，中國主導這場宮廷大戲，這種賣國行為的事證很明顯，公然當中國的附隨組織，國民黨主席朱立倫和民眾黨主席柯文哲要如何解釋？痛批藍白立委都是跳樑小丑，藍白陣營的每一個人都有參與整套劇本。
民眾黨新北市黨部上午舉辦「眾情眾義」捐血活動，黃國昌接受聯訪。針對柯建銘稱藍白是中國的附隨組織，黃國昌回應說，他必須要很痛心說，台灣公共政策的討論品質不斷墮落，正是民進黨毫無根據不斷抹紅、抹黑，創造社會對立跟分裂，想要從中牟利，請問民進黨這次國會改革法案，背後是習近在操弄、背後是北京在操弄的事實基礎跟證據到底在哪裡？
黃國昌反問，柯建銘這樣的發言代表民進黨嗎？他希望身兼民進黨主席的總統賴清德站出來說清楚、講明白，賴清德領導的民進黨就是在這樣沒有根據的基礎下任意抹紅、任意潑髒水，如果這就是賴清德的領導風格，要如何團結台灣？