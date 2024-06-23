平價buffet別只會吃饗食天堂、欣葉！內行改吃這間：810元飽到吐

亞尼克「生乳捲吃到飽」399元爽吃芒果！北中南都有：逾20款甜點

▲亞尼克生乳捲吃到飽活動超狂擴大延長！7月北中南3門市399元爽吃新鮮芒果生乳捲、原味生乳捲、茶拿鐵布丁生乳捲、北海道生乳霜淇淋逾20款甜點及伴手禮無限量供應，優惠菜單、門市一次整理。（圖／實習記者柯乃瑜攝）
▲亞尼克生乳捲吃到飽活動超狂擴大延長！7月北中南3門市399元爽吃新鮮芒果生乳捲、原味生乳捲、茶拿鐵布丁生乳捲、北海道生乳霜淇淋逾20款甜點及伴手禮無限量供應，優惠菜單、門市一次整理。（圖／實習記者柯乃瑜攝）

記者蕭涵云/綜合報導

歡度11週年慶，亞尼克生乳捲吃到飽活動超狂擴大又延長！7月將在北中南3門市開跑「生乳捲吃到飽2.0」，399元爽吃新鮮芒果生乳捲、原味生乳捲、茶拿鐵布丁生乳捲、北海道生乳霜淇淋、檸檬派、鮮奶酪、黑糖麻糬共逾20款甜點及伴手禮無限量供應，還可任選100元以下飲料，優惠菜單、門市一次整理。

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5月首度祭出「生乳捲吃到飽」的亞尼克好評加碼了！7月一次在北中南3大門市開跑「生乳捲吃到飽2.0」，官網開搶「399元（含乙杯100元以下飲品任選，可補差額升級）」，可爽吃招牌生乳捲、美式派塔、暢銷切片蛋糕等，超過20款甜點及伴手禮吃到飽；7月搶先開吃季節限定「新鮮芒果生乳捲」、8月則有「白葡萄生乳捲」通通無限享用。

📌北中南3大門市！「生乳捲吃到飽399元」爽吃到9月30日
新北市「永和中正門市」：每週一至週四14:00-15:30，限時90分鐘；每日限量10個名額
台中旗艦門市：每週六及週日14:00-15:30，限時90分鐘；每日限量20個名額
高雄旗艦門市：每週六及週日14:00-15:30，限時90分鐘；每日限量20個名額
限官網購買；活動不用紙本票券，當日前往結帳櫃檯告知訂購人姓名&電話進行報到

▲北中南3大門市開跑「生乳捲吃到飽399元」，逾20款甜點及伴手禮無限量供應。（圖／亞尼克提供）
▲亞尼克北中南3大門市開跑「生乳捲吃到飽399元」，逾20款甜點及伴手禮無限量供應。（圖／亞尼克提供）
📌逾20款甜點及伴手禮無限量供應
◾️8種口味捲類
7月搶先開吃季節限定「新鮮芒果生乳捲」、8月則有「白葡萄生乳捲」通通無限享用，原味生乳捲、茶拿鐵布丁生乳捲、薄荷巧克力脆片生乳捲、特黑巧克力生乳捲、鮮芋奶霜生乳捲、嫩布丁生乳捲、虎皮花捲共8種口味生乳捲任選無限吃。
◾️11款切片蛋糕
經典波士頓、25度N檸檬派、烤布丁起司派、紐約芝士、古典巧克力、皇冠、德國黑森林、鮮芒鮮奶酪、鮮芒波士頓、起司肉鬆火腿鹹蛋糕、北海道泡芙蛋糕、生乳蒸布丁
◾️1款冰品
北海道生乳霜淇淋（永和中正店無供應）
◾️4款伴手禮：
黑糖麻糬（芝麻/紅豆/花生）、蝴蝶酥、亞尼克-黑石疊、喜Q餅等。

▲85度C年即日起至6月30日，芒果茶王、芒果多多大杯任選「第二杯特價25元」；即日起至7月3日，指定長條蛋糕「第二件半價」。（圖／85度C提供）
▲85度C年即日起至6月30日，芒果茶王、芒果多多大杯任選「第二杯特價25元」；即日起至7月3日，指定長條蛋糕「第二件半價」。（圖／85度C提供）
另外，85度C年歡度夏日中慶加碼，即日起至6月30日，「芒果茶王」和「芒果多多」兩款芒果飲品，大杯任選「第二杯25元」特價，即日起至7月3日指定長條蛋糕雪藏提拉米蘇、芋香布蕾蛋糕都「第二件半價」。

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