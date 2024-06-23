柯P稱黃國昌「12年沒變」！吳思瑤諷：當今政壇最大尾變色龍
民眾黨昨日於台北舉辦「反貪腐 護台灣」宣講，主席柯文哲致詞時力挺黃國昌，稱其主張與12年前都沒變，改變的是背叛人民的民進黨。對此民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今（23）日表示這是天大的笑話，建議柯文哲好好讀一讀「蔥師表」，清楚見證黃國昌是當今政壇最大尾的變色龍，柯文哲也不遑多讓，從過去墨綠自居，到現在成天喊「兩岸一家親」，這不只是改變，是鉅變更是突變。
記者陳威叡／台北報導
對於柯文哲力挺黃國昌，稱其12年走來主張都未改變，吳思瑤表示，這真是天大的笑話，黃國昌從時代力量跳到民眾黨，為了政治權力，理念價值一變再變，建議柯文哲好好讀一讀「蔥師表」，內容清楚見證反諷黃國昌，是當今政壇最大尾的政治變色龍。
吳思瑤說，柯文哲也不遑多讓，過去以墨綠自居，到現在成天喊「兩岸一家親」，而民眾黨過去說要打破藍綠、超越藍綠，卻不折不扣成為「傅隨主職」淪為小藍黨，從兩人身上看到的不是只是改變，是鉅變更是突變。
吳思瑤也奉勸民眾黨，如果要證明依舊是支持改革、正義的一方，未來幾個議題請民眾黨起義來歸
，包括年改、黨產與中天執照案，請民眾黨支持真正的正義跟改革，不要跟國民黨惡質修法站在同一邊，社會也會睜大眼睛檢視民眾黨。