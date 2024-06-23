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不演了！漢光40號演習取消實兵對抗　學者：難脫因噎廢食之嫌

▲2018年漢光 34 號演習在台中清泉崗基地舉行反空（機）降作戰演練。（圖／記者呂炯昌攝 )
▲2018年漢光 34 號演習在台中清泉崗基地舉行反空（機）降作戰演練。（圖／記者呂炯昌攝 )

記者呂炯昌／台北報導

國防高層透露，今年漢光演習實兵操演為了更貼近戰時情境，除取消預校與展示科目，還強調「連續性狀況誘導」、「夜戰」、「實地」與「聯動性」等。中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，取消實兵對抗訓練仍然使這次實兵操演在「實戰化訓練」方面，顯得「為德不卒」、甚至是「功虧一簣」，難脫因噎廢食的嫌疑。

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揭仲表示，這些調整確實比往年進步，也能改善以往若干項目過於強調劇本、導致表演意味濃厚的缺失，但取消實兵對抗訓練仍然使這次實兵操演在「實戰化訓練」方面，顯得「為德不卒」、甚至是「功虧一簣」。

揭仲說，參謀本部取消實兵對抗訓練的主要理由，是認為扮演攻擊軍的單位無法熟悉戰時的防衛任務，但這個說法其實「似是而非」。因為演習時可透過規則設計，讓小單位扮演大單位；例如從陸戰營所屬各連中，各抽調一個排加上若干多人操作武器，就可在對抗訓練的過程中扮演營級的攻擊部隊，而派出攻擊軍的陸戰營、連級單位的核心，仍可在實兵操演中熟悉戰時的防衛任務，二者並不衝突。

揭仲強調，更重要的是，實兵操演中的對抗訓練，乍看之下是紅軍擔任假想敵攻擊防衛的藍軍，但其核心精神是「受訓者互為假設敵，在導演機構的統一組織協調下，以虛擬攻防作戰的方式所進行的實戰化訓練」。換言之，若演習設定與統裁部狀況下達能掌握核心精神，可讓名義上的紅軍在模擬攻擊時，同步演練對遭共軍佔領之重要據點的奪回作戰；防衛軍也可以在對抗過程與事後的交流中，了解防衛計畫可能的問題並考核部隊的表現。

揭仲說，畢竟在防衛作戰中，部隊在戰術上不可能完全只有守勢作為，也包括不少、甚至是關鍵性的攻擊行動。若「以真實模擬想定進行驗證」就可取代「對抗訓練」，使訓練實戰化，那為何各主要強國仍十分重視「對抗訓練」、甚至花費巨資採購各種設備來增加仿真度﹖又為何在國軍《教戰總則》第14條「軍隊訓練」中，強調除「以實人、實物、實時、實地、實情、實作」外，還要「採對抗方式勤訓苦練」，方能達到「超敵勝敵」之目標。因此，依照國軍《教戰總則》的標準，今年漢光演習取消實兵對抗訓練，在「實戰化訓練」上確實有「為德不卒」、甚至是「功虧一簣」之憾!

揭仲也指出，在台灣地狹人稠、國軍地面部隊對抗訓練原就不足的狀況下，漢光演習可說是年度內，國軍唯一可以共軍武力犯台為場景，實施中等規模地面部隊對抗訓練的機會，是陸軍「長青操演」無法取代的；若僅因為以往的操演方式被批評為「預校太多」、「照本宣科意味太濃」就取消，難脫「因噎費時」之嫌。

揭仲建議，在今年應該已來不及恢復對抗訓練的情況下，明年的漢光實兵操演中，可在今年「連續性狀況誘導」、「夜戰」、「實地進行」、「聯動性」之基礎下，挑選少數重點演練項目或單位，指導實施「無劇本」實兵對抗訓練，方能真正符合「實戰化訓練」的要求。

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