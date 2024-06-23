人間微光／人生就像魔術方塊

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本來第一志願填了實踐服裝設計系，結果表姐把我的志願卡拿去改成輔大日文系，就這樣誤打誤撞去唸日文。拿了2年拐杖，都悶在老家雲林，大學後上了台北，可以到處跑，整個放飛自我，很爽。當你經歷過痛苦，就會發覺快樂得來不易，所以我有時候覺得，我的樂觀是隱藏在悲觀裡面的。
小時候接觸日本文化不多，念日文系之後，開始有動力想去這個國家看看，決定去留學、工作。記得大一暑假我去日本遊學1個月，在迪士尼樂園看到煙火，覺得天啊也太夢幻了吧，就對日本印象深刻、充滿興趣。畢業後，2005年我到京都的專門學校進修，念生活雜貨科系、學公仔設計，念了2年，留在日本工作3年。
2010年回台灣，在台北的日商廣告公司工作，一做4、5年。工作壓力很大，平常晚上8、9點才下班，遇到要提案，大家加班到凌晨3、4點，早上9點又全部出現在辦公室，很累也有很趣，但我不想一輩子都這個樣子。後來升到資深經理，我覺得在那個階段已經差不多完成我可以做到的事，就想踏出下一步，創業開店，那年我36歲。
我提離職，公司一直幫我加薪，加到我都覺得太誇張，但我還是必須要走，因為人生就像魔術方塊，每個階段要有不同的排列組合，比較有趣。我一直在變，就算會怕，還是一直想挑戰不同事物。
明明在京都的工作很穩定，卻要回台灣；在台北的廣告公司做得好好的，卻跑到台南開店。我有不安於現狀的基因，不甘心人生只有如此而已。當然，每次做抉擇的時候都很痛苦、很害怕，不過內心總會出現一個聲音：人生就只剩下這些日子而已，沒辦法再想太多，不要等，想做就馬上去做。
比起台北的高壓環境，台南像是一個安穩過日子的小天地，讓我回想起曾經居住過的京都，有種似曾相識的生活感。我租了一間殘破老屋，一磚一瓦親手整修半年。我夢想中的日式療癒雜貨選物店，就在2014年開張了。
以前我待的公司辦公室裡，每個人的桌上都是一片風景、一個藝展，大家擺出很多小玩意、紓解壓力，你會看出每個人的喜好不同，這邊是戰爭型的、那邊是可愛型的，很有趣。所以，我想賣療癒公仔，希望客人走進我的店，就能忘記生活中的煩雜瑣事，因此店名也取諧音叫「あ雜貨」（啊雜貨），希望大家不要再「啊雜」（台語音ak-tsak，指心情煩悶）。あ是日文五十音的開頭，想像是自己人生的一個起點。
我賣的是有傳統感的吉祥物，這和幼時經驗有關。我是北港人，北港最有名的就是朝天宮媽祖廟，那些陣頭、祭典、神獸，對我的影響很大，到現在每年媽祖生日我都會回家。所以，我喜歡研究傳統的吉祥物、工藝品，尤其迷上招財貓，加上我有在日本工作的經驗，就從日本進貨。
創業是浪漫的，但現實是殘酷的，波折一個一個浮現。
開店2年後，租金調漲太多、被迫搬家；一開始不懂選貨，導致庫存太多、賣不掉；有的客人不認同開店理念，在網路上留負評；也有客人因為溝通問題發生糾紛，多次騷擾，還向國稅局檢舉查稅；疫情嚴重時無法開門營業。狀況接二連三，那陣子，我真的好累，好不想開店。
我在家排行老二，所以我有一個「老二哲學」，凡事不會站在第一個，但遇到事情我都會做好，個性能屈能伸，因為這樣的伸縮個性，在遇到經營的打擊時，漸漸就撐下來了。尤其，我不想讓別人覺得「這家店一定開不久就會倒」，就一直督促自己，絕對不能倒店。到現在，我已經找到讓自己比較舒服的經營方式。
很多年輕人跟我聊創業，有的說他們很羨慕我，可以坐在店裡、做自己喜歡的事，我總是笑笑地說，我賣的不是必需品，而且現在去日本旅遊的人那麼多，為什麼要來我的店裡買東西？我怎麼可能坐在這裡，錢就從天下一直掉下來？
開店要思考滿多細節，而且要耐得住寂寞。生意好的時候，嫌累；生意不好的時候，嫌無聊。要創業，就要選自己真正喜歡的東西，很多人說想投資加盟餐飲業，但其實他根本不喜歡做吃的，只是想複製別人成功的模式，但這樣怎麼會有熱情去鑽研？
像我賣招財貓，我每天一直在網路上搜尋新的創作者，研究材質、造型、工法、用色等等，我想找到獨一無二的作品，你在日本市面上看不到的，只要讓客人進店時拿起來摸一下，我就覺得我成功了。
日本人的創作材質喜歡用紙、陶、布，手工製作雖然量少，但蘊含了作者當下的心情，每件作品都是獨特的藝術品。我不喜歡大量生產的塑膠製品，雖然便宜，但好像隨時可以丟掉，你就不會好好珍惜。
我是農家子弟出身，小時候家裡在意的是溫飽、存錢這些比較實際的東西，現在我賣工藝品，一開始心裡也有點過不去，覺得客人買很貴的擺飾品回家，要幹嘛？有用嗎？但我轉個念，從「惜物」角度來想，我賣你一個可以珍惜一輩子的東西，放在家裡，像個小藝術品，你得到療癒、得到幸福，那就是有用。
（蔡孟彥／46歲／雲林人／日式擺飾品選物店老闆）
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