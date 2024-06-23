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7月轉運奇蹟！「4生肖」大難已過　貴人運「順風順水、升職加薪」

▲2024下半年即將到來，「4生肖」熬出頭，不只有貴人相助、運勢轉好，還將走上升職加薪的坦途。（示意圖／Pixabay圖庫）
▲2024下半年即將到來，「4生肖」熬出頭，不只有貴人相助、運勢轉好，還將走上升職加薪的坦途。（示意圖／Pixabay圖庫）

家庭消費中心／綜合報導

2024年即將過去一半，隨著7月到來，下半年戰場開啟，大眾更關注運勢走向。《搜狐網》指出，在7月這個月份裡，宇宙能量流轉將會特別眷顧「4生肖」，開啟一條升職加薪、財富自由的康莊大道。除此之外，貴人也會現身相助，幫忙化解危機、逢凶化吉，在工作、日常生活都將步上更好的一個階段，快把握7月好運努力衝刺。

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一、生肖龍：貴人幫助突破職場困境
屬龍的朋友，在7月將迎來事業「飛躍期」，在這個月份中，生肖龍的命宮中「天乙貴人」星閃耀，代表在關鍵時刻會有貴人出手相助，幫忙突破職場瓶頸，解決複雜的人際關係難題。

屬龍的人其領導力、判斷力在貴人照拂下會更明顯，升職加薪不再是遙不可及的夢想，而是觸手可及的來日。把握7月好好展現魄力與遠見，將是事業大展宏圖的絕佳時機。

二、生肖猴：7月將巧遇「伯樂」
在7月裡，生肖屬猴的人會體驗到「文昌星」帶來的智慧之光，屬猴的人思緒敏捷，在工作中經常能表現出創造力與解決問題的能力。不只在團隊中大放異彩，接下來更有機會吸引到主管、高層注意。

在遇到慧眼識英雄的貴人後，將會在關鍵時刻帶領屬猴的人向上發展，升職、加薪指日可待。但記得要保持謙虛、學習的態度，7月的舞台已經為你搭建好，只要努力展現，成功自會到來。

▲運勢、辦公室、上班、職場配圖。（圖／取自Unsplash）
▲屬猴的人7月工作運大開，但要記得保持謙虛的態度。（示意圖／取自Unsplash）
三、生肖馬：「太極貴人」入駐命宮幫指路
對生肖馬來說，7月是快馬加鞭、一往無前的時刻。這個月份裡，「太極貴人」入駐命宮，會替屬馬的人清除前路上的障礙，尤其是職場上的小人與是非。

像是經驗、資歷豐富的前輩或大老可能會成為貴人，適時提出寶貴的建議，甚至直接幫你的職業生涯「造橋鋪路」。抓住這次機會積極表現，也是自我價值的重大提升。

四、生肖豬：運勢明顯轉好「化險為夷」
進入7月後，生肖豬的人將會感受到運勢明顯轉好。雖然月初可能還是會有一些小波折，但在「月德貴人」星的出現後，總能在關鍵時刻逢兇化吉、轉危為安。

在7月裡，生肖豬的耐心與堅持會得到回報，在工作上的努力不會白費，不只能獲得主管的認可，還可能因為某個任務表現出色，進而獲得晉升的機會。貴人將給予金錢或資源上的支持，讓一切順風順水。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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