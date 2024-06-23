中國「懲治台獨」最重處死刑！邱毅曝台灣年輕人反應

陸官校慶座位安排不當？「最強軍事發言人」羅紹和批：失黃埔精神

▲國防部舉辦全民國防教育日表揚大會，表彰推動全民國防教育成效。國防部前發言人羅紹和（右）曾獲頒敬軍楷模。（圖／國防部提供）
▲國防部舉辦全民國防教育日表揚大會，表彰推動全民國防教育成效。國防部前發言人羅紹和（右）曾獲頒敬軍楷模。（圖／國防部提供）

記者呂炯昌／台北報導

陸軍官校6月16日舉行百年校慶，不過司令台座次安排卻引發爭議，讓曾任國防部軍事發言人，有最強「軍事發言人」的羅紹和痛批，相關安排失卻黃埔精神與傳統，毫無儀節，又不成體統。

我是廣告 請繼續往下閱讀
羅紹和擔任軍事發言人一職已經5年2個月，為國防部任期第二長的發言人，唯一從新聞官歷練上來的發言人，從96年台海危機、921震災、2000年政黨輪替、SARS疫情、莫拉克風災、洪仲丘案、高雄氣爆事件、阿帕契事件、台南震災、復興空難、推動募兵制等，他都參與新聞處理，具有非常豐富的實務經驗，被媒體封為「最強軍事發言人」。羅紹和在2016年5月退伍，現為安德烈慈善協會執行長，從事慈善募捐工作。

鮮少討論政治的羅紹和在臉書發文表示，黃埔百年校慶大典上，國軍邀請歷屆部長、參謀總長及備、退役上將，雖然來的不多，但知名者有丁渝洲上將、鄧祖琳上將、邱國正上將等，這些前輩卻被置於東耳台。

羅紹和質疑，「大司令台中容不下這些所謂的前輩？卻大搖大擺坐者後輩，如政務委員、國安會副秘書長等人，毫無儀節，又不成體統！遙想昔日黃埔校慶，滿台都是黃埔老師。尊師重道，敬老尊賢仍黃埔精神、黃埔道統之所在！」

羅紹和表示，面對中國大陸的武力威脅，失去黃埔精神與傳統的現象，實在令人憂慮。無精神戰力之軍隊則無捐軀成仁之動力。



陳其邁輕拍韓國瑜後背幫打氣！兩人出席陸官校慶相見歡　開心暢談

黃埔百年校慶！陸官平均57歲校友「正步連」　行動祝賀生日快樂

陸官校慶取消聯兵旅「踢正步」　顧立雄：刺槍術、休假回報也廢除

不演了！漢光40號演習取消實兵對抗　學者：難脫因噎廢食之嫌

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生