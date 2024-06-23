陸官校慶座位安排不當？「最強軍事發言人」羅紹和批：失黃埔精神
陸軍官校6月16日舉行百年校慶，不過司令台座次安排卻引發爭議，讓曾任國防部軍事發言人，有最強「軍事發言人」的羅紹和痛批，相關安排失卻黃埔精神與傳統，毫無儀節，又不成體統。
記者呂炯昌／台北報導
羅紹和擔任軍事發言人一職已經5年2個月，為國防部任期第二長的發言人，唯一從新聞官歷練上來的發言人，從96年台海危機、921震災、2000年政黨輪替、SARS疫情、莫拉克風災、洪仲丘案、高雄氣爆事件、阿帕契事件、台南震災、復興空難、推動募兵制等，他都參與新聞處理，具有非常豐富的實務經驗，被媒體封為「最強軍事發言人」。羅紹和在2016年5月退伍，現為安德烈慈善協會執行長，從事慈善募捐工作。
鮮少討論政治的羅紹和在臉書發文表示，黃埔百年校慶大典上，國軍邀請歷屆部長、參謀總長及備、退役上將，雖然來的不多，但知名者有丁渝洲上將、鄧祖琳上將、邱國正上將等，這些前輩卻被置於東耳台。
羅紹和質疑，「大司令台中容不下這些所謂的前輩？卻大搖大擺坐者後輩，如政務委員、國安會副秘書長等人，毫無儀節，又不成體統！遙想昔日黃埔校慶，滿台都是黃埔老師。尊師重道，敬老尊賢仍黃埔精神、黃埔道統之所在！」
羅紹和表示，面對中國大陸的武力威脅，失去黃埔精神與傳統的現象，實在令人憂慮。無精神戰力之軍隊則無捐軀成仁之動力。