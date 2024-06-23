酒駕麥拉倫超跑難拖吊　員警折騰一夜

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台中市第一分局公益所員警今（23）日凌晨3點多巡經西區中美街460號前，見一輛570S Coupe麥拉倫超跑違規停車上前攔查時，發現開車的38歲鐘男疑有酒駕情事，請他配合酒測但拒測，警方當場開立違反道路交通管理處罰條例通知單，並依規定在車門貼上封條後扣車，鐘男也先行離開。但拖車業者到場後告知，因涉案車輛是麥拉倫跑車，如不以鑰匙解鎖車輛，縱使裝輔助輪移置，亦會造成超跑行車電腦設定損壞，警方只好依法先行查扣車牌，派員現地看管，並依違反道路交通管理處罰條例第35、56條舉發。
警方數度電話連繫鐘男未果，最後警方直接找上門，鐘男才發現與警方溝通有誤，隨即匆匆趕到現場，鐘表示，拒絕酒測後，將並車上重要物品清空，所以拿完東西後就離開現場，今天早上起床確實發現有未接來電，不是故意失聯。至於該超跑經鐘男解除設定後，已在近中午11時30分許配合警方移置車輛至保管場，警方則強調，經調閱附近監視器，有掌握酒駕過程，確定有酒駕行為。
第一分局呼籲，取締酒駕為持續性重點工作，警方將針對酒駕易發生事故之路段及易飲酒處所之周邊道路，加強規劃巡邏或路檢勤務以防制酒駕，亦請市民務必遵守交通規則，如有飲酒請牢記「喝酒不開車」、「酒後找代駕」或搭乘替代運輸工具，以維護自己和他人用路安全。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！