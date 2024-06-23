《誰是被害者2》「屍體長蛆」是真蟲！李沐笑喊：逼真到想吐
李沐在《誰是被害者2》中飾演江曉孟，在第二季中，她變成命案現場清理師，她分享在拍攝時，劇組為了讓命案現場逼真，屍體長蛆的畫面是用活的麵包蟲，逼真程度讓她反胃，為了演嘔吐的橋段，劇組讓她吃燕麥粥，營造噁心的感覺。
記者李欣容／台北報導
李沐表示，為了揣摩新身分，她大量觀察、蒐集資料，回想拍攝時的狀況，大誇美術組太敬業，每次進入「命案空間」都能感受到氣氛的緊繃，有時還會被血淋淋的畫面嚇到，她分享，劇組為了讓命案現場看起來更逼真，找來麵包蟲放在屍體上當作蛆，李沐說，「現場逼真程度讓人反胃！」還好私下她不害怕蟲子，所以拍攝還算順利。
Netflix獨家懸疑推理影集《誰是被害者：第2季》描繪驚悚連續殺人案謎團，前鑑識官方毅任（張孝全 飾）迎接女兒江曉孟（李沐 飾）離開觀護所，父女倆和從嗜血記者轉職基金會公關的徐海茵（許瑋甯 飾）一同展開新生活，卻身陷一連串的死亡事件，方毅任成為頭號嫌疑人。案件牽起一起15年前他經手的情殺案，恩師林景瑞（喜翔 飾）聲譽同樣遭到質疑，他必須和刑警趙承寬（王識賢 飾）以及法醫薛欣寧（蘇慧倫 飾）合作，查明真相還自己清白，否則他將再一次失去與曉孟的家。