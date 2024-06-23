醜得可愛！世界醜狗比賽冠軍由牠奪下　「舌頭外露」勵志故事曝

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出生於洛杉磯的「狂野譚」，最近搬來俄勒岡州，「狂野譚」外表有著豐厚的棕白色毛，小小的舌頭掛在嘴巴外頭，看起來俏皮可愛，但背後卻有令人鼻酸的故事。
「狂野譚」不到1歲時在就被安置到寄養家庭，且在10週大時感染犬瘟熱，另一隻同時染病的狗不幸死亡，牠則堅韌地存活下來，但這場大病使得「狂野譚」不再像其他狗狗一樣擁有正常健全功能，因為沒有長牙完全舌頭外露，右腿因肌肉失養（Muscular Dystrophy），會無法控制地不停抖動。
「狂野譚」後來碰到了現在的主人路易斯，才開始了幸福的「狗生」，並且幫助主人籌資，拯救在烏克蘭戰區的獅子狗。截至目前為止，有7隻同伴在他們的努力下離開烏克蘭，到了美國和加拿大生活。
主辦單位表示，儘管面臨無數挑戰，但「狂野譚」成為一隻集華麗和醜陋於一身的狗，牠肩負一項重要使命，就是提醒大家「動物疫苗接種的重要性」。
本屆醜狗大賽亞軍是來自加州、首度參賽的14歲巴哥犬「羅馬」（Rome），前任主人因為遭遇財務困難，認為無法再給羅馬足夠的醫療照護，便將牠送往巴哥犬收容中心「巴哥大飯店」（The Pug Hotel），儘管腿有缺陷變得彎曲，卻始終保持輕快步伐，展現對生命的熱情。
同樣來自加州、14歲的「黛西梅」（Daisy Mae）則是奪下季軍。牠從街頭被人救出，衝破逆境成為一隻自信又充滿活力的狗，只是隨著時間過去，不免掉牙、掉毛、視力越來越差，官網介紹稱，牠有一張「只有媽媽才愛得下去的臉，但媽媽第一次看到時也是忍不住再仔細確認一下那臉是怎麼回事」。
「世界最醜狗狗比賽」有近50年歷史，是當地居民史密斯（Ross Smith）1971 年提出的想法，想為社區協會募款，旨在彰顯汪星人的個性之美以及堅韌精神。主辦單位說，這些狗提醒大眾，真正的美麗並非由傳統標準定義。