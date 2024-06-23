詹子賢敲3安猛打賞！中信兄弟10：2轟炸台鋼雄鷹　本季最長5連勝

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兄弟面對王柏傑不手軟，首局從第1棒到第5棒都敲出安打，許基宏也敲出帶有1分打點的安打，1局上結束兄弟就取得4：0領先。台鋼打線在1局下發起反攻，分別靠著王柏融、魔鷹的安打以及高飛犧牲，迅速將比分追近為2：4落後。
不過來到2局上，兄弟手感火燙的前段棒次再次發起進攻，岳政華、江坤宇接力敲出安打，幫助球隊再添1分，兄弟5：2台鋼。進入3局後，兩方先發投手回穩，沒有再持續失分。
就在台鋼換上後援投手陳暐皓後，高宇杰、岳東華接連敲出安打，還有江坤宇的高飛犧牲打再下一城，台鋼雖然換上許育銘登板，但未能成功止血，詹子賢敲出單場的第3支安打，一棒貢獻2分，許基宏也敲出帶有打點的安打，兄弟單局猛攻4分定下大局。最終，兄弟又在9局上攻下1分，以10：2轟炸台鋼，寫下本季最長的5連勝。
陳晨威再敲致勝分 樂天也拿5連勝
富邦悍將、樂天桃猿的比賽，在1局上出現小插曲，王正棠試圖跑出不死三振，但被捕手嚴宏鈞傳出的球擊中左臀，被裁判認定為妨礙守備。不服判決的富邦也提出電視輔助判決，但最後維持原判，也讓總教練陳金鋒當下氣的衝上場抗議。
富邦在2局上率先發起攻擊，孔念恩、戴培峰分別擊出帶有1分打點的適時安打，搶下2：0領先。樂天在3局下的反攻，則是由富邦游擊手池恩齊的失誤開啟，近期手感火燙的陳晨威在二壘有人時，敲出右外野平飛安打，樂天先追回1分，後續梁家榮再打出中外野的落地安打，陳晨威跑回比賽追平分。
7局下，樂天攻佔上二壘，陳晨威敲出適時安打，連2天扮演英雄，打回超前分，幫助樂天以3：2領先富邦。並在8局下，再靠著朱育賢的犧牲滾地球，順利拿下保險分，最終就以4：2逆轉擊敗富邦，收下近期的5連勝。