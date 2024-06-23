名家論壇》何仁崴／挖呀挖呀挖

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鄰居常對你咆哮、在社區到處散布留言說你壞話，某天你們街上遇到了，他又對你辱罵，然後你氣不過，對他罵了一句話、動手推他一下。他事後對你提告公然侮辱、傷害，不願和解，你被起訴了。
你開著汽車在馬路上行進。路旁有個人突然衝出來趴上你的引擎蓋然後倒在地上。起身後說你開車撞了他，要你賠償。路旁沒有監視器，你的行車紀錄器也剛好沒有拍到路人是怎麼衝上去的，你被控過失傷害，成立了。
朋友說他因為信用不好不能使用帳戶，想跟你借個帳戶讓他方便轉帳，你基於友誼覺得應該要出手相救就這麼借給他了。然後某一天你收到通知，說你的帳戶涉及詐欺與洗錢防制法被列為警示帳戶。後來另外有個人突然跑到你的生活中，他說可以幫你處理警示的問題，然後你給了他一筆處理費，然後越要越多甚至你的房子都被他拿去抵押了。最後你發現警示帳戶仍然沒有解除，才恍然大悟此人是個騙子，但已經找不到這人了。你的詐欺與洗錢防制法因為你交代不清，也成立犯罪了。
這種「挖坑」的情況，不會只發生在侵權行為上，生活中有許多各種光怪陸離的可能性，族繁不及備載，若都講出來，你會越想越可怕，開始懷疑人生。
挖坑的人，可能是陌生人、路人，可能是你有點認識的人、業務上往來的人，甚至是最了解、親近你的人，這種人深知你的弱點，挖的坑也是最深的。
約莫十幾年前，作家劉墉出了一本書「我不是教你詐」，裡面寫到許多短篇故事，要讀者認清人性，廣受大眾歡迎，後來也有許多作家出版類似題材的作品，對當時還在準備考試的我深受啟發。類似的題材，在去年也在保加利亞上映電影Blaga’s Lessons，片商就以這本書書名作為電影的中文名稱。
在踏入了律師這行業，無論親身承辦案件所見或者由同道、新聞媒體等聽到的故事，案例更是多到不可勝數。
我們總希望人性是光明的、善良的，然而越進入社會，越覺得光明、善良離我們越遙遠，反而看到的是讓人痛苦、不堪的那面，信任、誠實的精神，似乎也變得更珍貴，因為很難得。也許是如此，宮鬥劇這種寫實人性的戲劇類型總是有著高收視率。
不希望你因為懷疑人生，因此變得奸詐狡猾，畢竟那會喪失某種程度的人性，若你做不到，不要勉強自己成為那樣的人，會讓你自己更痛苦。
但你可以做到的是，知道「詐」這件事情，盡可能保護你自己。
一、糖衣背後往往是毒藥
好話人人愛聽，但常常背後別有居心。
若與人有商業合作關係，請慎重閱讀合約，最好在簽約前請法律人士先將合約檢視、修正，來回磋商，找出最適合雙方的版本。
若在簽約時氣氛融洽、愉快，這時候反而要更為注意。
有的合約是單方設計，內容往往對於另一方極為不利，要你免除某些對於對方的限制、保障對方的權利，甚至對方公然違約時，你還找不到可以對他制約的罰則。
我們要的是合作愉快，雙方共好，不是在一開始時對方就對我們處處制肘，種下往後糾紛的種子。所以不要怕麻煩，最好再把合約順過一下，別急著做決定喔！
二、我最深愛的人傷我卻是最深
前幾年也流行一本暢銷書，鄧惠文心理師所著作的「情緒勒索」。比起陌生人，越熟悉、親近的人，因對你的了解較深，若是別有居心，也會反過來利用這點操弄你。
據說有種社交技巧英文縮寫是「PUA」（Pick Up Artist，請自行搜尋網路定義，很多文章在討論），利用貶低對方人格，讓對方產生自我懷疑的方式，出現上下不對等關係，最後摧毀對方、玩弄對方。這種人不只在「渣男」、「海王」中會見到，在各種關係中如僱傭關係、親子關係等，都有遇到的機會。
請你掌控對自己人格的主控權，對彼此關係保持高度的警覺，尤其是他要你做出某些很可能會導致犯罪的行為（最近最夯的話題就是提供帳戶了）。不要為了所謂虛幻的「友情」、「愛情」，甚至「親情」（實務上還不少！），順著對方做出讓你產生法律風險的事情，如果你直覺上覺得哪裡不對勁，這時候請尋求律師的協助，做諮詢都好，盡可能在事情還沒變嚴重前先止血，不讓損害擴大。
三、把你的氣憤用在更值得的地方
你知道他常對你態度惡劣，見到你就是酸言酸語，無時無刻不在貶低你的人格。你一見到他，總是忍不住想伸出你的手，心裡唱著羅時豐的新歌「巴蕊」，只差還沒真的往對方臉上打下去。
人都有情緒，我們不能期待自己像個聖人，因為這種「理想模型」在現實上不存在。然而，我們可以避免自己變成加害人。
你可以先思考對方舉動的意義，想想對方是否已經構成犯罪（譬如在網路上公然張貼姓名全名，有可能違反個資法），必要的時候發個聲明正一下視聽，甚至以合法的方法加倍奉還，不用急於一時當下的風險行為。
「防人之心不可無」在這個世道更是適用。這麼多「勸世」文，無非希望你在人生中盡量避免受到傷害，能平安閃過無數個挖坑，趨吉避凶。祝你幸運。
●作者：何仁崴／ 律師
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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