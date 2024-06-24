Paul George聯手Steph Curry畫面太美！美媒爆料：勇士將追求PG
NBA金州勇士經歷上季的失敗，休季期間已積極布局，其中主力射手Klay Thompson狀態未明。有消息傳出他將尋求3年的合約，且奧蘭多魔術有高度興趣。根據最新消息指出，若K湯離隊，勇士球團也已經找到B方案，就是爭取快艇明星球員Paul George加盟。
記者廖聿偉/綜合報導
根據美國媒體報導，Klay Thompson離開灣區後很有可能轉戰魔術，但勇士也將持續與其談判，希望能將他留在陣中。另外，有消息傳出Klay Thompson在成為自由球員之前，勇士球團已開給他2年合約，但K湯希望能夠簽至少3年，雙方後續也將再度進行交涉談判。
根據ESPN記者Brian Windhorst報導，洛杉磯快艇球星Paul George可能會和老東家分道揚鑣。快艇依然想要留下Paul George，不過Paul George想走人的想法非常堅決，很可能執行球員選項。
PG+Curry 勇士戰力大幅提升
Paul George是聯盟頂級前鋒，能攻能守，他是9屆全明星球員，上賽季在例行賽出賽74場，場均可得22.6分5.2板3.6助，投籃命中率47.1%，三分命中率41.3%。美國媒體HoopsHype將他排為2024年休賽季自由市場上排名第一的不受限制自由球員。
勇士勢必面臨戰力重整，尤其Steph Curry的巔峰期可能所剩沒幾年，因此高層必須在最短時間內打造出奪冠陣容，而Paul George可能是最佳人選。
美國媒體評論，若勇士積極爭取Paul George，將有很大的機會奪得芳心，主因是Paul George也可望冠軍，且在勇士體系打球，也能發揮出最大的戰力。