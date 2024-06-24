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孫安佐又現身信義區！親曝「與父母現況」　忙於工作認：我長大了

▲狄鶯、孫鵬的兒子孫安佐（右）又被捕捉到現身信義區，他親曝與父母現況，坦言現在忙於工作：「因為我長大了。」（圖／翻攝畫面）
▲狄鶯、孫鵬的兒子孫安佐（右）又被捕捉到現身信義區，他親曝與父母現況，坦言現在忙於工作：「因為我長大了。」（圖／翻攝畫面）

記者薛羽彤／綜合報導

藝人狄鶯和孫鵬的兒子孫安佐自從被爆出在泰國出事後，回到台灣也持續引發風波，還一度進出地檢署，由爸爸孫鵬付保釋金30萬元，才將他帶回家。昨（23）日孫安佐再度被捕捉到現身信義區，談到近況他表示最近都在工作，而在家還是會跟媽媽聊天，但因工作較少待在家，直言「因為我長大了！」

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據《自由時報》報導，孫安佐昨日現身信義區活動被捕捉到，他見到記者有別於以往不發一語的態度，大方給出3個問題提問，顯然當下心情相當不錯。孫安佐表示近日都在忙工作，至於內容還不能透露，僅說是「類似科技業，自己研發的。」至於家庭關係如何？他表示和媽媽還是會聊天，不過忙於工作少待在家，坦言「因為我長大了！」

▲孫安佐,孫鵬,瓦斯火槍,北市刑大,北檢,移送。（圖／NOWnews攝影中心2024.06.19）
▲孫安佐上周被移送地檢署，最後由父親孫鵬將他保出來。（圖／NOWnews攝影中心）
孫安佐16日和朱姓經紀人攜帶瓦斯火槍在街上走，事後警方已傳喚經紀人到案說明。19日上午，孫鵬住家、朱男住處遭台北市警方及檢調人員進行搜索，被查扣了部分火藥及匕首，兒子孫安佐被帶回警局偵訊。最後孫安佐以30萬元交保候傳，限制住居，責付給父親孫鵬。

孫安佐走出法警室時，臉上依然戴著墨鏡並掛著笑容，被問到有什麼話要說，他不發一語，但比出動漫《咒術迴戰》中主角五條悟的手勢「領域展開」；而孫鵬辦保時面對在場媒體則表示「大家辛苦了。」

▲孫安佐30萬交保比出《咒術迴戰》經典手勢。（圖／NOWnews攝影中心）
▲孫安佐交保後比出《咒術迴戰》經典手勢。（圖／NOWnews攝影中心）

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