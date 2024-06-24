孫安佐又現身信義區！親曝「與父母現況」 忙於工作認：我長大了
藝人狄鶯和孫鵬的兒子孫安佐自從被爆出在泰國出事後，回到台灣也持續引發風波，還一度進出地檢署，由爸爸孫鵬付保釋金30萬元，才將他帶回家。昨（23）日孫安佐再度被捕捉到現身信義區，談到近況他表示最近都在工作，而在家還是會跟媽媽聊天，但因工作較少待在家，直言「因為我長大了！」
記者薛羽彤／綜合報導
據《自由時報》報導，孫安佐昨日現身信義區活動被捕捉到，他見到記者有別於以往不發一語的態度，大方給出3個問題提問，顯然當下心情相當不錯。孫安佐表示近日都在忙工作，至於內容還不能透露，僅說是「類似科技業，自己研發的。」至於家庭關係如何？他表示和媽媽還是會聊天，不過忙於工作少待在家，坦言「因為我長大了！」
孫安佐16日和朱姓經紀人攜帶瓦斯火槍在街上走，事後警方已傳喚經紀人到案說明。19日上午，孫鵬住家、朱男住處遭台北市警方及檢調人員進行搜索，被查扣了部分火藥及匕首，兒子孫安佐被帶回警局偵訊。最後孫安佐以30萬元交保候傳，限制住居，責付給父親孫鵬。
孫安佐走出法警室時，臉上依然戴著墨鏡並掛著笑容，被問到有什麼話要說，他不發一語，但比出動漫《咒術迴戰》中主角五條悟的手勢「領域展開」；而孫鵬辦保時面對在場媒體則表示「大家辛苦了。」